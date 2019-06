Vsi imajo pet zvezdic, kar je pri naših sosedih pogoj za zasebno plažo, do katere imajo dostop samo hotelski gostje. Ima pa velika večina teh hotelov tudi izvrstne restavracije, da o bazenih, savnah in fitnesu niti ne govorimo. Nekaj je povsem novih, komaj odprtih, nekaj je prenovljenih standardnih lokacij, in zanimivo, prostora je vsaj na tej visoki ravni še obilo. Pomagali smo si z lestvico spletne kulinarične strani Kult plave kamenice, za ocene smo pogledali na Booking.com in preverili nekaj recenzij strokovnjakov. Izpustili smo hotele v notranjosti, predvsem legendarni zagrebški Esplanade, pa tudi novi San Cazian v Bujah…

Villa Dubrovnik, Dubrovnik Noč v hotelu, ki ga hvalijo vsi turistični strokovnjaki, vas bo 1. julija stala okoli 850 evrov (za teden dni sredi julija je soba okoli 5000 evrov). Villa Dubrovnik stoji sredi bogatega mediteranskega vrta nad dubrovniškim morjem, kakšnih petnajst minut pešačenja iz centra mesta. Če si želite zajtrkovati jajčka na oko in naraven pomarančni sok, ob romantičnem pogledu na obzidje Dubrovnika, ste na pravem mestu. Najrazkošnejši dubrovniški hotel ima 55 sob, ki so opremljene z lesom in modernim pohištvom, hkrati jih odlikujejo nevtralne barve. Jasno, v glavni vlogi je morje. Villa ima velik fitnes, svojo plažo, če se bojite morske vode, pa imajo tudi lasten notranji plavalni bazen in seveda kopico masažnih bazenov. V hotelu je nekaj različnih lokalov, najbolj ponosni so na svojo klasično restavracijo Pjerin, ki ponuja juhe za 20, predjedi za 30 in glavne jedi za 40 evrov. Ni poceni. Po drugi strani, če si želite obiskati center Dubrovnika, vam Villa ponuja brezplačen prevoz v obe smeri. Ocena Bookinga 9.6.

Alhambra, Lošinj Gre za staro prenovljeno avstroogrsko vilo v lošinjskem zalivu Čikat. Sobe v Alhambri bodo 1. julija stale od 500 do 850 evrov. Za tedenski dopust bosta dve osebi v juliju plačali od 3500 do 6000 evrov. V vili je pred stoletjem in več bivala Katharina Schratt, ljubica avstroogrskega cesarja Franca Jožefa, zdaj pa ima Alhambra izvrstno in ne predrago restavracijo (60 evrov na osebo), poimenovano po arhitektu vile Alfredu Kellerju. Notranji bazen z velnesom in spajem, pogled na morje iz sob, ki so velike od 32 do 110 kvadratnih metrov, in ena najboljših vinskih kart na Jadranu….

Lemongarden, Brač Sutivan na Braču gosti sklop kamnitih hišic in bazenov ter neponovljiv mediteranski vrt, ki ga bojda ureja kar osem vrtnarjev. Pravljica, ki vas bo stala premoženje. Za en dan nismo našli ponudbe, dva dneva v juliju računajo okoli 3000 evrov, tudi zato, ker so cenejše sobe razprodane. V enem najlepših krajev Jadrana boste za teden dopusta plačali najmanj 6000 evrov. V tolažbo vam bo njihova restavracija, ki se šteje za eno najboljših na jadranskih otokih, čeprav stroka kritizira njihovo vinsko ponudbo. Mimogrede, v Limonov vrt sprejemajo samo osebe, starejše od 14 let. Hotel ni povsem na obali.

Grand Park Hotel, Rovinj Rovinjsko podjetje Maistra ima kopico hotelov (tudi Monte Mulini), zadnjega so odprli letošnjo pomlad. Grand Park Hotel je že na zunaj zanimiv arhitekturni projekt, sobe so – milo rečeno – moderno opremljene, pogled na Rovinj in morje pa neverjeten. Prvega julija boste lahko spali v najcenejši sobi za kakih 600 evrov, najdražje so 1200 evrov. Počitnice – sedem dni – bodo v juliju stale od 3000 do 6000 evrov. Konec koncev imajo lastne plaže, bazene, nakupovalno promenado, bankomat in celo avtopralnico.

Monte Mulini, Rovinj Eden od razlogov za to, da se je Rovinj ob Opatiji, Dubrovniku in Hvaru začel uvrščati med najprestižnejše hrvaške turistične destinacije, so lokali in hoteli na najvišji ravni. Omenimo samo restavracijo Monte, ki ima eno Michelinovo zvezdico. A prvi med hoteli je bil in menda ostaja Monte Mulini, z izvrstno restavracijo Wine Vault in eno najlepših plaž Jadrana. Monte Mulini je razmeroma velik hotel, ima prostornih in svetlih 113 soban, ki vam jih bodo 1. julija računali od 450 do 900 evrov, tedenski dopust istega meseca pa je še na voljo za 3800 evrov.

Pucić Palace, Dubrovnik Hotel Pucić Palace je baročna palača iz 18. stoletja v samem starem mestnem jedru Dubrovnika. Imajo morsko restavracijo La Capella in vinski bar z izjemnim razgledom, žal bolj ali manj na valeče se množice turistov, ki niti približno ne morejo v hotel, kjer vas bo soba 1. julija stala kakšnih 900 evrov, celoten julijski teden pa poskoči na približno 5000 evrov, če boste sobo seveda sploh še dobili. Sodobno udobje s kamnitimi zidovi in ​​ekskluzivno opremo (stari časi srečajo nove), pravijo. Za plavanje ponujajo lastno plažo 600 metrov od hotela.

Lešić Dimitri Palace, Korčula V najboljšem hotelu na Korčuli je izredno težko dobiti sobo, čeprav so cene – milo rečeno – visoke. Za kakšnih 1000 evrov lahko dobite apartma z dvema spalnicama v začetku julija, celoten teden pa šele konec avgusta, ko vam bodo za enak apartma, torej za štiri osebe, pobrali 7000 evrov. Natančno prenovljena zgradba z ročno izdelanim pohištvom v srednjeveškem srcu Korčule je navdihnjena z življenjem Marka Pola in njegovimi pustolovščinami na Svilni poti. V palači je ob petih sobah (45 do 120 kvadratnih metrov) tudi velnes z vzhodnjaškimi tretmaji.

Ikador Luxury Boutique Hotel & Spa, Ika Če boste šli za sedem dni na dopust v Iko pri Opatiji, lahko tisti, ki imate kak evro viška, prespite v na novo odprti vili Ikador. V predsedniškem apartmaju z 280 kvadratnimi metri za šest oseb. Cena? 27.000 evrov! V samem apartmaju je pravzaprav zelo malo posebnosti. Ob kopalnicah, masažni kadi in sejni sobi še razgled na morje in na hotelski bazen. So pa seveda cene za en dan, recimo 1. julija, veliko nižje: 550 evrov na noč. Imajo lastno plažo, velnes, mini golf in restavracijo z morskimi specialitetami.

Villa Orsula, Dubrovnik Villa Orsula s pogledom na Lokrum je nekaj korakov od kamnitega obzidja mesta in številnih znamenitosti v središču Dubrovnika. Zgrajena je bila leta 1939, leta 2012 so jo prenovili in v njej odprli butični hotel z enajstimi sobami ter dvema apartmajema. Sobe s pogledom na morje, restavracija Victoria, umetniška dela Roberta Matte in Victorja Vasarelyja ter sprostitev v limonovih vrtovih. Imajo lastno plažo in tudi notranji bazen. Sobe bodo 1. julija stale med 900 in 1400 evri, dopust sredi julija za dve osebi pa od 6500 evrov do 10.000 evrov na teden.