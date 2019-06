Nekaj misli o pozitivnem populizmu

Ko se v sodobnem političnem in medijskem besednjaku razpravlja o populizmu, se ga pretežno slika v negativnih barvah. Hitro vidimo, da vodilni uredniki in javni intelektualci populizem razumejo kot nekakšno sopomenko laganju (»fake news«), demagogiji (apeliranju na predsodke in resentimente »malega človeka«), podžiganju množičnih iracionalnih negativnih občutij in v najslabšem primeru vladavini zavistne drhali.