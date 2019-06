Kdo ni odgovor na kaj

Naslednji petek bo minilo 100 let, odkar se je s podpisom mirovne pogodbe v Versaillesu tudi uradno končala prva svetovna vojna. Maščevalna trdota in neizprosnost, s kakršnima so se zmagovalci v nekaterih pogodbenih določilih znesli nad poraženci, naj bi bili ustrezna kazen za države, ki so začele vojno.