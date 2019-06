Ames in Harperjeva sta, ko sta nakupovala v trgovini z izdelki po en dolar, šele na poti do avtomobila ugotovila, da je njuna štiriletna hčerka iz trgovine odnesla igračko. Takoj so ju ustavili policisti z naperjenimi pištolami. Na več posnetkih, ki so jih z mobilnimi telefoni posneli naključni očividci, je videti, da so policisti Amesa vrgli na tla, ga nato pobrali in vklenili, medtem pa mu grozili, da ga bodo ustrelili. »Dvigni te tvoje kurčeve roke, če ti rečem… Lahko bi te ustrelil vpričo tvojih otrok,« je slišati policiste na posnetku. Ti so se spravili tudi na njegovo nosečo zaročenko, ki je v naročju držala enoletno hči ter za roko tri leta starejšo sestrico. Policisti so v svojem 16 strani dolgem poročilu zapisali, da so se bali, da bo Harperjeva potegnila orožje, ona pa jim je razlagala, da ne more dvigniti rok, ker v naročju drži otroka. Poleg tega policija trdi, da v trgovini ni »kradel« le otrok, temveč tudi njegov oče. Ames naj bi s seboj odnesel spodnje perilo. Ames in Harperjeva to zanikata. Policija v Phoenixu je uvedla interno preiskavo, demokratska županja mesta Kate Gallego pa se je paru opravičila. Po njenem mnenju je bilo takšno posredovanje policije povsem neprimerno in neprofesionalno. Ames in Harperjeva trdita, da ne sprejmeta nobenih opravičil, dokler sta oba policista, ki sta dejanje izvedla, še v službi, ter vztrajata pri tožbi. Reper Jay Z. je ob tem obljubil, da bo stroške njunih odvetnikov prevzela glasbena založba Rock Nation.