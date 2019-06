»Dober dan,« je prisotne z nasmehom na obrazu v polomljeni angleščini pozdravil fantek in otvoril kulturno prireditev Spoznavajmo se preko zgodb, iz ust glasbenice Tanje Bedenik pa je zatem zazvenela slovenska himna in vsi smo vstali. Tudi oni, begunci iz Sudana, Afganistana, Mjanmara, Sirije in Somalije, Irana, Gaze ... Trenutno je pri nas 574 beguncev in 309 prosilcev za mednarodno zaščito, ki so svoje države zapustili zaradi neznosnih razmer. »Ne gre prezreti dejstva, kako težko pot ste prehodili, da ste danes tukaj z nami,« je v uvodnem pozdravu izpostavila Katarina Štrukelj iz urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov. Kljub dolgi prehojeni poti se ta nadaljuje, saj se začenja proces vključevanja v neznano okolje. Prilagajanja, dokazovanja, pri čemer pa ne gre brez sprejemanja na drugi strani. »Da bomo to dosegli, potrebujemo strpnejšo in vključujočo se družbo«, je poudarila organizatorka dogodka Faila Pašić Bišić iz Človekoljubnega dobrodelnega društva Up Jesenice, ki dogodek vidi predvsem kot priložnost, da postanejo neslišani slišani.

Vsak obraz nosi svojo zgodbo

Govorci so vsak s svojo zgodbo zavzeli okroglo rdečo preprogo na sredini odra po vzoru TEDx dogodkov, katerih namen je širjenje idej in deljenje osebnih izkušenj z drugimi. Fadia iz Palestine je zaupala, kako je svoj dom zapustila zaradi vojnih razmer, ki so ogrozile varnost njenih otrok in moža. »Zvečer sva se pogovarjala, kaj bova počela jutri, in delala načrte kot vsak normalen dan, nato pa se odpravila spat. Medtem je odjeknila eksplozija, ki je za vedno vse spremenila. Bili smo prestrašeni, mož je odšel pogledat, kaj se je zgodilo, in se vrnil popolnoma drugačen. Videl je mrtve ljudi na cesti – tudi naše sorodnike –, opustošene ulice in mlake krvi na vsakem vogalu.«

Takrat so se odločili zapustiti domovino in se odpravili na dolgo in nevarno pot, je povedala Fadia. Za takšen radikalen korak se odloča vse več ljudi. Številke kažejo, da je po svetu že 71 milijonov razseljenega prebivalstva, kar 25 milijonov teh je beguncev. Z večanjem števila beguncev se krepi tudi nestrpnost in sovražnost do njih. Kljub temu, da mnogo ljudi razume njihov položaj in jih sprejema, so tukaj še vedno tisti, ki menijo, da se preseljujejo zaradi lastnih interesov, predvsem zaradi socialnih ugodnosti. »Sovražnost je dosegla svoj vrhunec. S tovrstnimi dogodki skušamo vplivati na vzdušje v družbi in spremeniti razmišljanje, ki postajo vse bolj skeptično in sovražno do beguncev,« je povedala Pašić Bašićeva, ki meni, da je med begunci ogromno neodkritih talentov, ki jih naša družba ne prepozna in spusti iz rok.

Tudi Prince, ki prihaja iz Nigerije, Ammir iz Irana in Mustafa iz Gaze so trije izredno talentirani fantje. Prince je v Slovenijo prišel leta 2017 in igral nogomet v ptujskem Nogometnem klubu Drava. Ko mu je potekla viza, je moral prenehati igrati nogomet, odšel je na Češko, a so ga kasneje vrnili v Slovenijo. Trenutno živi v azilnem domu in pravi, da je na preteklost pozabil. »Imel sem vse, ampak na to ne mislim več. Usmerjen sem samo na prihodnost. Želim si več, želim delati, plačevati davke, s svojim denarjem kupiti hrano. Naprej me žene načelo, da moraš biti dober do drugih, saj se ti dobro z dobrim vrača,« je z optimizmom na obrazu pripovedoval Prince in se večkrat zahvalil Sloveniji in Slovencem, da je lahko tukaj.