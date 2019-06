Glede na predstavitve stališč poslanskih skupin ni pričakovati, da bi SDS uspela z interpelacijo zoper Erjavca. Podprli so jo v SDS, NSi in SNS, kjer mu očitajo zlorabo vojaške obveščevalno-varnostne službe ter laži v primeru nočnega streljanja na Počku. Koalicijske stranke so interpelacijo označile za zlorabo instrumenta opozicijskega nadzora. Levica pa v razpravi ne sodeluje.

V SDS, NSi in SNS soglašajo, da je Erjavec tako objektivno kot subjektivno odgovoren za to, kar navaja interpelacija. Nasprotno so v koalicijskih strankah ocenili, da je minister v odgovoru na očitke navedel dobre protiargumente in prepričljiva pojasnila, da do zlorabe obrambnega resorja ni prišlo. Da bi interpelacija uspela, mora razrešitev ministra podpreti 46 poslancev.

Erjavec je že med odgovorom na interpelacijo na današnji seji DZ največ pozornosti namenil ravno postopkom v zvezi z razrešitvijo Škerbinca. Pri tem je poudaril, da ne obžaluje, ker je sledil predlogu načelnice generalštaba SV Alenke Ermenc za njegovo razrešitev, saj da je Škrbinčevo ravnanje pokazalo, "da gre za častnika, ki je tesno povezan s politiko, s stranko SDS".

Tudi sam Škerbinc je po Erjavčevih besedah v ugovoru navedel, da ne oporeka pravici načelnice Ermenčeve, da si izbira poveljnike, in ministru za obrambo, da ga razreši. Odredba o razrešitvi je bila izdana v skladu s predpisi, spoštovana je bila tudi pravica do pravnega varstva, je zagotovil minister.