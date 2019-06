Požar je izbruhnil okoli 4. ure zjutraj po lokalnem času (okoli 10. ure po srednjeevropskem času), ko je odjeknilo več eksplozij, povzemajo tuje tiskovne agencije.

Glede na prve ugotovitve v požaru ni bil nihče poškodovan. Gasilcem naj bi že uspelo omejiti požar.

Iz rafinerije Philadelphia Energy Solutions (PES) so sicer sporočili, da še vedno preverjajo, kje so vsi njihovi delavci.

Pristojne mestne oblasti pa so pozvale bližnje prebivalce in delavce vzhodno od prizorišča požara, naj se do nadaljnjega zadržujejo v zaprtih prostorih.

Kompleks PES, ki obstaja že več kot 150 let, je eden največjih na vzhodni obali ZDA. Letno predelajo 335.000 sodov surove nafte. V kompleksu je zaposlenih okoli 1000 ljudi.