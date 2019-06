Nadobudne podjetnice in podjetniki ter zagnani startupi se na natečaj lahko prijavijo do 5. julija s spletnim obrazcem, ki je objavljen na spletni strani www.ce-sejem.si. Prijavljeni bodo o izboru obveščeni po elektronski pošti do 25. julija. Zmagovalci (tri najboljše ideje iz obeh natečajev) bodo razglašeni v času sejma med 10. in 15. septembrom.

MOSovi podjetni talenti 2019 MOS je največji poslovno-sejemski dogodek v regiji, ki že več kot pol stoletja omogoča številne uspešne podjetniške zgodbe doma, z njegovo pomočjo pa so številni podjetniki navezali prve stike in začeli uspešno poslovno pot tudi na tujih trgih. Predvsem manjša in mlajša podjetja z manjšimi sredstvi za promocijo lahko predstavitev na sejmu izkoristijo kot enega glavnih orodij marketinškega spleta vstopa na trg. Na natečaj MOSovih podjetnih talentov se lahko prijavijo podjetniki oziroma skupine, ki so najmanj 25-odstotni lastnik podjetja, ki ne sme biti starejše od treh let (ustanovitev po 1. juniju 2016). Med prejetimi prijavami bo komisija izbrala pet najboljših podjetnih idej, ki jim bo Celjski sejem omogočil učinkovito predstavitev na MOS-u ter splošno promocijo. Vsi izbrani mladi podjetniki in inovacije bodo posebej predstavljeni še v sejemskem katalogu, sejemskem biltenu, na uradni spletni strani sejma in partnerjev. Omejitve, navodila in spletno prijavo najdete tukaj.

iFEEL startup 2019 Digitalizacija v svetu še naprej revolucionarno spreminja panoge in njihove koncepte poslovanja. Mlada startup podjetja predstavljajo pomembno gonilno silo tega razvoja. V preteklih letih so na Celjskem sejmu digitalizacijo obravnavali na samostojnem sejmu Feel the Future, sejmu inovativnih digitalnih rešitev. Letos pa bo ta sejem pridružen sejmu MOS B2B, kjer bodo razstavljavci s svojo ponudbo s področja digitalizacije in spremljajočimi prireditvami dosegli bistveno večje število poslovne in splošne publike, saj ta sejem vsako leto obišče okoli 100.000 obiskovalcev. Inovativnim startup podjetjem Celjski sejem ponuja priložnost, da na sejmu MOS predstavijo svojo vizijo prihodnosti ter si obenem ogledajo ponudbo in trende največjih akterjev na tem področju. Predvsem manjša in mlajša podjetja z manjšimi sredstvi za promocijo lahko predstavitev na sejmu izkoristijo kot enega glavnih orodij marketinškega vstopa na trg. Na natečaj iFEEL startup se lahko prijavijo startup podjetja s področja digitalizacije. Med prejetimi prijavami bo komisija izbrala pet najboljših podjetij, ki jim bo Celjski sejem omogočil učinkovito predstavitev na MOS-u ter splošno promocijo. Izbrance čakajo srečanja in izmenjava izkušenj z največjimi tehnološkimi podjetji in državnimi institucijami ter osebno svetovanje pri poslovni ideji z najboljšimi mentorji iz prakse. Omejitve, navodila in spletno prijavo najdete tukaj.