Aktivisti gibanja Ende Gelände želijo nenasilno prekiniti aktivnosti v rudniku, ki je v lasti energetskega velikana RWE. »Nemogoče nas je ustaviti, drugačen svet je mogoč,« so vzklikali, ko so korakali proti 48 kvadratnih kilometrov velikemu odprtemu rudniku.

»Danes se z več tisoč ljudmi podajamo proti prihodnosti brez fosilnih goriv, brez izkoriščanja in brez destruktivnih zahtev po neskončni gospodarski rasti,« je pred aktivnostmi, ki so načrtovane za ves konec tedna, povedala tiskovna predstavnica gibanja Sina Reisch.

Aktivisti so svojo bazo vzpostavili v pisanem »podnebnem kampu"«, improviziranem šotorskem naselju, ki med drugim vključuje vegansko restavracijo, zdravstveni center, varstvo za otroke in kino na prostem. Utaborili so se nedaleč od mesta Viersen.

Medtem so v nemškem mestu Aachen pripravili prvi večji mednarodni podnebni protest v seriji Petki za prihodnost, ki jih je navdihnila švedska najstnica Greta Thunberg. Pričakujejo 20.000 mladih iz 16 držav. Prvi udeleženci so se začeli zbirati že dopoldan in razobesili plakate z napisi, kot so Zakaj bi se učili, če nimamo prihodnosti ter Če bi bila Zemlja banka, bi jo že zdavnaj rešili.

V Nemčiji so sodeč po anketah podnebna vprašanja sedaj v očeh javnosti problem številka ena, stranka Zelenih pa je po izraženi podpori z ramo ob rami s stranko CDU kanclerke Angele Merkel. Državo je lani poleti prizadela huda suša, ki je močno prizadela kmetijstvo, botrovala številnim gozdnim požarom in ustavila ladijski promet po izsušenih rekah.

Nemčija, največje evropsko gospodarstvo, že dalj časa spodbuja obnovljive vire energije, kot sta sončna in vetrna energija. Merklova je napovedala postopno ukinjanje rabe premoga do leta 2038, kar pa je po oceni podnebnih strokovnjakov veliko prepozno, da bi lahko zadržali segrevanje ozračja na še sprejemljivih ravneh.