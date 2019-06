Šarec je izpostavil, da niti ni bilo pričakovano, da bo kar vse dorečeno že v prvem poskusu, zato ni želel preostro soditi o izidu.

Na vprašanje, ali so kandidati konservativcev, socialistov in liberalcev za položaj predsednika Evropske komisije - Manfred Weber, Frans Timmermans in Margrethe Vestager - še v igri ali ne, je odgovoril, da bi glede na pestro dogajanje to težko rekel.

»Ničesar ne bi izključil, glede na to, da ni nič dorečenega, bomo videli, kako se bo odvijal proces v prihodnjih dneh,« je dejal.

Korak h kompromisu morajo sedaj po njegovem mnenju narediti vsi, ki igrajo ključne vloge, tako da se bo počasi začelo dogovarjati, katera skupina bo prevzela kateri položaj in potem o imenih.

Za zdaj nihče noče govoriti o imenih, saj lahko to za tistega, ki je omenjen, pomeni, da ni več v igri, je pojasnil.

Premier je sicer kritičen do načina pogajanj, želi si več organiziranosti, pogajanj »po enem kanalu, ne po več kanalih«. »Pogajanja niso bila ravno uspešna,« je ocenil ter poudaril, da bo potrebnega več dialoga in usklajenosti.

Upa, da bo dogovor mogoče doseči 30. junija, ko bodo voditelji znova poskusili najti kompromis. »Hčerka bo jezna name, ker praznuje 12 let, pa me spet ne bo doma,« je še povedal Šarec.

Na vprašanje, ali se poskuša prepričati nemško kanclerko Angelo Merkel, da bi prevzela predsedniški položaj v komisiji, je premier odgovoril, da je ona povedala, da te želje nima, da pa so mnoga imena še lahko v igri. »Dokler ni vse odločeno, ni še nič odločeno,« je sklenil.