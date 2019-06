V prilogi vam pošiljamo skico tlorisa in prerez z nakloni. V spalnici bi potrebovali zakonsko posteljo (180 x 200 cm), nočni omarici, komodo ter čim več omar in polic, saj teh ni nikoli preveč. Ne vemo, kako bi vse to lahko razvrstili, zato vam bomo za vsak nasvet zelo hvaležni. Ana

Odgovor: Narisala sem vam eno od možnih razporeditev opreme v vašem podstrešnem prostoru. Glede na poševnine in nizko višino kolenčnega zidu vam predlagam umestitev pohištvenih elementov vzdolž obeh nizkih sten. Z nekoliko širšimi omarami za garderobo in drsnimi vrati, ki naj segajo do poševnega stropa, boste pridobili stojno višino. Tudi za posteljo naj bodo elementi široki vsaj 80 cm, prav tako zaradi poševnega stropa. Ti elementi pa naj ne bodo vse do poševnine, saj naj bo zgornja ploskev ravna, za namestitev nočnih svetilk in knjig. Element za posteljo je lahko namenjen shranjevanju odej, v nadaljevanju pa so lahko predali za perilo. Predlagam vam, da posteljo umestite pod strešni okni, ker se je res prijetno zazreti v zvezdnato nebo. Pohištvene elemente, da bodo funkcionalni in neravnine v prostoru maksimalno izkoriščene, naj vam izdela mizar po merah prostora. Ustrezno ležišče pa je mogoče dobiti v prodajalnah s pohištvom. Svetujem, da v takšnem prostoru uporabite zelo svetle barve tako sten kot tlaka in pohištva. Podstrešna spalnica bo tako zelo prijeten prostor. Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.