Danes so zunanja senčila, če hiša nima večjih napuščev, nepogrešljiva. Primerno izbrano senčilo bo varovalo pred poletno vročino, ki povzroča pregrevanje stekel, prav tako zaščito stekla in notranjosti pred pregrevanjem ter drugimi zunanjimi vplivi, pozimi pa bo pripomoglo k prihranku energije oziroma manjši izgubi toplote, nekoliko pa še k zvočni izolaciji. Zunanje žaluzije seveda hkrati učinkovito zastirajo svetlobo.

Eden najbolj trpežnih materialov zanje je aluminij, ki ob tem ne zahteva skoraj nobenega vzdrževanja. Material je odporen proti koroziji in ne potrebuje barvanja. Prav tako odlične lastnosti ima PVC, ki ne zahteva posebnega vzdrževanja, le slabše je odporen proti vročini. Les je naraven material in je lep v vsaki obliki, tudi kot zunanje senčilo, vendar je pri njem kljub sodobni večplastni obdelavi treba računati na več nege in vzdrževanja.

Pestrost sistemov

Ponudba različnih sistemov zunanjega senčenja oken je pestra. Med zelo razširjenimi so že omenjene zunanje žaluzije, s katerimi lahko senčimo večje steklene površine (panoramske stene), z nagibom lamel pa uravnavamo količino svetlobe, ki jo bomo spustili v prostor. Dvigamo in spuščamo jih z vrvico ali vrtljivo palico, z njo nastavljamo tudi nagib, lahko pa so opremljene z elektromotorjem in daljinskim upravljalnikom, ročnim stikalom ali centralnim vodenjem.

Zelo pogosta oblika zunanjih senčil so še vedno rolete, ki omogočajo dobro toplotno in zvočno izolativnost. So tudi dobra zaščita pred vremenskimi vplivi, na primer ob toči ali hudih nalivih, pa tudi pred vlomilci. Razlikujejo se po obliki, načinu vgradnje, načinu upravljanja in vrsti lamel. Roletne lamele so lahko iz lesa, aluminija, jekla ali umetne mase. Proti zunanjim vplivom naj bi bile najbolj odporne aluminijaste lamele, polnjene s poliuretansko peno, ki imajo tudi dolgo življenjsko dobo. Aluminij sicer spada med lahke kovine, a ga odlikuje izjemna trdnost, prav tako učinkovito odbija močne sončne žarke.

Spuščanje in dvigovanje rolet s trakom ali vrtljivo palico ob strani okenskega okvirja je ena od možnosti, čeprav se v zadnjih letih uveljavljata električni pogon in daljinsko upravljanje.