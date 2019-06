»Ko smo hišo pridobili, smo jo najprej nameravali porušiti, ker je bila v zelo slabem stanju, in na tem mestu urediti parkovno površino. K sreči smo se našli s Slovensko filantropijo in začeli pisati drugačno zgodbo, v kateri je grdi raček zrasel v laboda. Moram se zahvaliti dr. Peršolji in Borzenu, saj so prišli do nas in ponudili donacijo v sklopu projekta. Vedno pravim, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu, predvsem zaradi ljudi, in tukaj tako ljudje kot tudi hiša z okolico dokazujejo, da v Ljubljani ni lep in urejen samo center, kot nekateri trdijo. Vesel sem, da smo v nesmiselni gonji, ko se ljudi deli glede na barvo kože, veroizpoved ali nacionalnost, sposobni pokazati, da pri nas ni tako. Rad bi pohvalil Slovensko filantropijo, ker imajo pravo idejo in dobro delajo,« je ob predstavitvi projekta dejal Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana.

Usklajeno partnerstvo Pomembno poslanstvo družbe Borzen je tudi ozaveščanje ter informiranje na področju izrabe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije. »Mislim, da smo se v partnerstvu s Slovensko filantropijo in Mestno občino Ljubljana zelo dobro uskladili. Tudi moji sodelavci so v projekt vložili ogromno prostega časa, za kar se jim zahvaljujem. S tovrstnimi projekti širimo zavedanje, da energija ni samoumevna; ni nam dana, ampak moramo vanjo veliko vložiti. Da energijo pridobivaš prek obnovljivih virov, kot jo tukaj na Viški hiški, predstavlja korak k vsemu, k čemer dandanes stremi razviti svet. Sončna elektrarna, ki smo jo postavili, bo v naslednjem letu proizvedla več električne energije, kot je porabita dve povprečni štiričlanski družini, kar je lep dosežek. Prepričani smo, da bo hiša postala demonstracijski projekt primera dobre prakse,« pa je dejal dr. Karlo Peršolja, direktor podjetja Borzen.