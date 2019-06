Posnetek je bil objavljen prejšnji teden, na njem pa ženski glas recitira odlomke iz besedila Retrato de Diego (Diegov portret), ki ga je leta 1949 Frida Kahlo posvetila svojemu možu, prav tako slikarju, Diegu Riveri. Knjižnica je izrazila možnost, da bi glas na posnetku, ki je bil predvajan leta 1955, leto po slikarkini smrti, lahko pripadal znani umetnici.

Vendar pa so potomci Fride Kahlo ovrgli to možnost v skupni izjavi, saj glasu niso prepoznali kot njenega. Tako vztrajajo, da ne obstaja posnetek, ki bi nam ponazoril, kakšen je bil umetničin glas. Poudarili so tudi, da slikarkina učenca Arturo Estrada Hernández in Guillermo Monroy Becerril prav tako nista prepoznala glasu.

Monroy je za špansko agencijo Efe povedal, da je s svojimi prijatelji preživel mnogo trenutkov v slavni slikarkini hiši Casa Azul v prestolnici Ciudad de Mexico. »Prvič, ko sem jo srečal, sem opazil, da je ženska z zelo sladkim, radostnim glasom ... Njen dejanski glas je bil zelo živahen, očarljiv in vesel. Ni bil resen ali gladek ali nežen ... bil je kristalno jasen,« je izjavil Monroy ter poudaril, da glasu na posnetku ni prepoznal.

Lastni glas je prepoznala mehiška igralka Amparo Garrido. Garrido je svoj glas posodila Sneguljčici, ko je bil Disneyjev film iz leta 1937 v 60. letih prejšnjega stoletja sinhroniziran v španščino. »Že nekaj časa mislim, da sem to jaz... Skoraj popolnoma prepričana sem, da sem to posnela,« je igralka dejala za mehiško radijsko postajo Radio Fórmula, njeni otroci pa so se strinjali z njo ter podvomili, da bi lahko Frida Kahlo sodelovala pri snemanju tega posnetka, saj je bilo njeno zdravstveno stanje takrat že krhko. Umetnica je zadnje leto svojega življenja namreč večinoma preživela v bolnišnici. »Poleg tega pa je glas dokaj izumetničen,« je dodal eden izmed igralkinih otrok.

Vodja mehiške Narodne glasbene knjižnice Pavel Granados pa je prejšnji teden povedal, da obiskovalce najbolj zanima ravno Fridin glas, ki je vedno veljal za »veliko uganko, večno iskanje«. Vloga knjižnice je, da ohranja in deli z javnostjo dokumentarne zvočne arhive, njena zbirka pa obsega glasove najbolj pomembnih zgodovinskih mehiških osebnosti.