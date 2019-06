Kot smo že pisali, je bil Silvo Palčič obtožen umora leto dni starejše žene Anice na predlanski božični večer. Anica ga je mesec dni pred tragičnim večerom zaradi nasilja že prijavila policiji in dosegla prepoved približevanja. Kljub prepovedi pa je Palčič na omenjeni božični večer skozi okno vstopil v Aničino hišo in jo pričakal z 19-centimetrskim nožem, s katerim ji je – kot so našteli zdravniki – zadal 18 vbodov.

V svojem zaključnem govoru se je obsojeni opravičil z besedami: »Iskreno mi je žal, da sem vzel življenje ženi Anici. Ne vem in ne razumem, kako in zakaj se je to moralo zgoditi. Večino svojega življenja sva preživela skupaj, vse sva tudi delala skupaj. Kaj se je z menoj dogajalo v tistih dneh in nočeh, ve le Bog,« kot smo že zapisali.

Tožilstvo je za kaznivo dejanje nasilja v družini sicer predlagalo leto in pet mesecev zapora ter najvišjo možno kazen 30 let zapora za umor in podaljšanje pripora, medtem ko je obramba kot dokazane videla le znake kaznivega dejanja uboja v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, za katerega je predpisana nižja kazen.

