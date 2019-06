»Sodniški komite Uefe ga je predlagal, a formalna odločitev glede glavnega sodnika finala lige prvakov je predsednikova. Če bi bil Anglež, potem ne bi bil noben problem, če bi finale sodil angleški sodnik. A ker sem Slovenec, je bil problem. Sem se zavedal, da bo, če bo storjena kakšna pomembna napaka, šlo potem vse name,« je menil Čeferin na Škrabčevi domačiji, kjer v Hrovači pri Ribnici pripravljajo različne tematske večere in srečanja.

Voditelj večera Marjan Dora iz pomurske TV Ideje ga je pobaral, da gotovo podeljuje rojakom odličja z drugačnimi čustvi kot drugim. »Imam poseben odnos do Slovencev, ki igrajo, pa tudi do drugih iz bivše Jugoslavije. Tudi slednji me imajo za svojega predsednika. Drugače je, ko daš medaljo našemu fantu. Tako pač je.«

Včasih so spori tudi bolj ostri Politikov ni več ob podeljevanjih. »Razen kraljevih glav, ti pač ne gredo na volitve. A imam vsako leto precej pogovorov na to temo, včasih s kom več zapored, ker bi bili radi navzoči na podeljevanjih. Tedaj se v meni oglasi malo pravnika in vprašam, če želijo videti, da bi jim žvižgali na polnem stadionu, kar se prav lahko zgodi. Potem pa je odgovor jasen, da ne. In končamo.« Včasih so spori tudi bolj ostri. V začetku meseca je tako francoski predsednik Emmanuel Macron napadel vodstvo Uefe, da pripravlja načrte elitnega nogometnega tekmovanja brez izpadanja. »Dejal sem, da je to ob odprtju ženskega nogometnega SP v Franciji nekulturno in da tudi sicer gre za nedopustno vmešavanje politike v šport. Pa še trditev obenem ni resnična,« je zatrdil Čeferin.

Lige prvakov ne bo med vikendi Prvi mož Uefe je zavrnil vsako možnost, da bi pod njegovim vodstvom uvedli sistem elitnih lig po vzoru ameriških. »Prav tako liga prvakov ne bo med vikendi. Stokat sem to povedal, pa se vedno pojavijo in trdijo, da smo to predlagali. Ni pomembna le španska in angleška liga, kdo bo gledal slovensko ali podobne manjše, če bi se kaj takega zgodilo. Vseh 55 držav bo imelo klube v ligi prvakov, le nižje rangirane morajo v kvalifikacije kot doslej.« Čeferin je izpostavil, da zveza, ki jo vodi, obrne šest milijard letno, Mednarodna nogometna zveza (Fifa) pa 1,5 milijarde. Zato je veliko interesov in različnih želja. »A Uefa 250 milijonov letno nameni članicam za solidarnostni sklad, kjer gre del denarja tudi v Španijo, Anglijo, kar je treba ustaviti. Na drugi strani ima denimo angleška liga prenose tudi drugod in tako slovenski ligi jemlje trg, pa za to ne daje ničesar. Na to že nekaj časa pritiskamo, da gre tudi iz največjih lig solidarnostni denar za manjše nacionalne lige.«