Medtem ko se lani do zadnjega trenutka ni natančno vedelo, kako bodo razvrščeni prvi trije kandidati - na koncu je bil prvi izbor DeAndre Ayton (Phoenix Suns), drugi Marvin Bagley III (Sacramento Kings), tretji Slovenec Luka Dončić (Atlanta Hawks, ki ga je odstopila Dallas Mavericks), je bilo letos vsem praktično jasno, kdo je številka ena.

To je 201 centimeter visoki in 129 kilogramov težki Zion Williamson iz univerze Duke (v NCAA je v edini odigrani sezoni dosegel povprečje 22,6 točk in 8,9 skokov), ki mu poznavalci napovedujejo blestečo kariero v ligi NBA. Zaradi izjemnih fizičnih lastnosti, odlične telesne koordinacije, visokega košarkarskega inteligenčnega kvocienta in zmagovalne miselnosti naj bi že v prvi sezoni postal eden vodilnih igralcev v ligi NBA.

Drugi letošnji izbor je tudi košarkar iz Severne Karoline Ja Morant, ki ga je izbrala ekipa Memphis Grizzlies. Kot tretji so izbrali v ekipi New York Knicks in izbrali Williamsovega univerzitetnega kolega RJ Barretta.

Ni še jasno, v katerem klubu bo zaigral branilec Univerze v Virginii De'Andre Hunter, ki je četrti izbor in bi samodejno pripadel Los Angeles Lakers. A imajo pri tem izboru svoje načrte tudi v ekipah Atlanta Hawks in New Orleans Pelicans.

Dogovarjanje je povezano s selitvijo Anthonyja Davisa iz New Orleansa v Los Angeles k Lakers. Jezerniki so četrti izbor letošnjega nabora Hunterja odstopili Atlanti za tri košarkarje iz letošnjega nabora, osmega, 17. in 33., potem ko so Lakers pravico do prvega izbora odstopili New Orleansu.

Zasedba Cleveland Cavaliers je kot petega na izboru izbrala Dariusa Garlanda, Phoenix Suns so kot šestega izbrali Jarretta Culverja, ki naj bi ga odstopili zasedbi Minnesota Timberwolves, sedmi na izboru Coby bo šel k Chicago Bulls, Jaxson Hayes, ki je bil kot osmi na izboru izbran s strani Atlante Hawks bo po poročanju medijske mreže ESPN nazadnje šel v New Orleans.