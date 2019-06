Trump je Nafto označil za katastrofo in izsilil pogajanja o novem sporazumu, ki pa se z izjemo kozmetičnih popravkov in kratice ne razlikuje bistveno od starega. Mehika ni imela težav z ratifikacijo, kar potrjuje ocene, da je zanjo prenovljen sporazum boljši od prejšnjega.

Trump je napovedal, da bo sporazum v ameriškem kongresu potrjen s podporo obeh strank, še posebej veliko podporo pa bi dobil v primeru ratifikacije po naslednjih predsedniških volitvah 2020, na katerih znova pričakuje zmago.

Potrditev sporazuma je odvisna od predstavniškega doma, kjer imajo demokrati večino in predsednica Nancy Pelosi pravi, da so potrebne nekatere spremembe. Ratifikacijo je doslej oviral Trump s carinami na jeklo in aluminij iz Mehike in Kanade, kar je kasneje ukinil, nato pa z grožnjo carin proti Mehiki, od česar je odstopil. Mehika je za vsak primer pohitela z ratifikacijo.

Na demokrate v kongresu pritiskajo sindikati, ki želijo, da Mehika zagotovi, da bo dosledno uveljavljala delavske standarde ter dovolila neodvisne sindikate, ki se bodo pogajali za višje plače in boljše delovne pogoje.

Trump in Trudeau sta govorila tudi o odnosih s Kitajsko. Kanada je pri tem v težavah, ker je zaprla direktorico Huaweija in jo namerava izročiti ZDA. Kitajci so zato zaprli nekaj Kanadčanov, ki so jih ujeli na svojem ozemlju in Trump je Trudeauju obljubil, da bo o tem govoril prihodnji teden na srečanju s kitajskim kolegom Xi Jinpingom.