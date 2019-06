V četrtek, prvi dan obiska kitajskega predsednika, sta se voditelja strinjala, da je v obojestranskem interesu, da državi zaradi »resnih in zapletenih sprememb« v svetu in regiji poglobita medsebojno sodelovanje.

Xi pa je pozval Pjongjang in Washington, naj obnovita pogajanja. Kim pa je dejal, da mednarodna skupnost upa, da bosta obe državi pri tem tudi pokazali rezultate, je poročala kitajska televizija CCTV. Kim še naprej vztraja, da so zdaj na potezi ZDA, od katerih pa še ni dobil »pozitivnega odgovora«, poročajo tuje tiskovne agencije.

Severnokorejski državni mediji so odnose med državama danes označevali za nepremagljive. Kim je Xijev dvodnevni obisk označil za pomembno priložnost, da državi svetu pokažeta nepremagljivo in trdno prijateljstvo, je poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA, ki je še navedla, da so pogovori potekali v prijateljskem, iskrenem in prijaznem vzdušju.

Xi je prvi kitajski predsednik po 14 letih, ki je obiskal Severno Korejo. Njegov obisk velja tudi za nov znak otoplitve odnosov med državama, ki sta obe tarči pritiskov ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Odnosi med Kitajsko in Severno Korejo, zaveznicama še iz časov hladne vojne, so se v preteklosti poslabšali zaradi jedrskih poskusov Pjongjanga in kitajske podpore sankcijam Združenih narodov proti Severni Koreji. Xi in Kim si v zadnjem času prizadevata za izboljšanje dvostranskih odnosov med državama.

Kim je tako lani Kitajsko obiskal štirikrat, kitajski predsednik pa je, po navedbah analitikov, preden se je odločil, da vrne obisk, počakal na izid pogovorov med Kimom in Trumpom o denuklearizaciji Korejskega polotoka.