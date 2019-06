Poetična pravica, vsaj v britanski politiki, očitno ne obstaja. V finalu konservativne dirke za novega voditelja se ne bosta pomerila Boris Johnson in Michael Gove, nekdanja brexitska pajdaša, med katerima je zdaj veliko hude krvi. Pred prejšnjo dirko za premierski stolček pred tremi leti sta se zmenila, da se bo zanj potegoval Boris Johnson, Michael Gove pa vodil njegovo kampanjo. Gove se je premislil in se odločil sam kandidirati, Johnson pa na koncu ni kandidiral zaradi strahopetnosti, kar je bila takrat zelo soglasna ocena. Zmagala je Theresa May, ki je bila pred referendumom proti brexitu, ki ga ni izpeljala. To zdaj čaka ali nekdanjega zunanjega ministra Borisa Johnsona, kar je veliko bolj verjetno, ali sedanjega zunanjega ministra Jeremyja Hunta, kar je veliko manj verjetno.

Johnson izbral tekmeca v finalu Borisu Johnsonu se je uresničila glavna želja: manj zahteven finale, v katerem se bo pomeril s Huntom, ker ni bil brexitar, ne pa z Govom, ki ga zaradi pajdašenja v probrexitski kampanji zelo dobro pozna. Vse kaže na to, da je dosedanji izbor novega konservativnega voditelja potekal umazano. V zakulisju. Prevladuje prepričanje, da je dovolj Johnsonovih navijačev med konservativnimi poslanci glasovalo za Hunta, da bi ustavili Gova. Kot so ustavili Roryja Stewarta, nasprotnika brexita, ki se je z brexitom zelo nerad sprijaznil. Stewart je bil glede brexita najbolj stvaren kandidat, saj je poudarjal, da so brexitske obljube tekmecev neuresničljive. Z drugimi besedami: finale izbora konservativnega voditelja je prej rezultat uspešnega rovarjenja v ozadju kot poštenega boja kandidatov. Johnson pravi, da mora Britanija zapustiti EU 31. oktobra. Tudi nesporazumno, če sporazumni odhod ne bi bil mogoč. Hunt, nekdanji nasprotnik brexita, pravi, da mora Britanija zapustiti EU, vendar dodaja, da bo naredil vse za to, da bi Britanija zapustila EU sporazumno. In da bi pristal na krajšo odložitev brexita, da bi dosegel sporazumni odhod.