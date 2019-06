Socialisti in liberalci pokopali Webrove sanje

Socialdemokrati in liberalci ne nameravajo podpreti Manfreda Webra v evropskem parlamentu, tudi če bi ga evropski svet imenoval za novega predsednika evropske komisije. S to napovedjo so v drugi in tretji največji politični skupini pokopali sanje vodilnega kandidata Evropske ljudske stranke.