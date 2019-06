Umirjena krajevna skupnost z nekaj več kot tisoč prebivalci nima veliko znamenitosti. Na turistični tabli v središču kraja so označene zgolj štiri točke: dom krajanov, športni park, vrtec in odprti oddelek zavoda za prestajanje kazenskih sankcij, ki je umeščen v srednjeveški dvorec. Rogoza ni uveljavljena turistična destinacija.

Čez vikend se bo zelenica na robu vasice na Dravskem polju prelevila v udarno glasbeno zabavišče. Tretji StellarBeat Music Festival ni obrobna podeželska veselica. Je največji festival elektronske plesne glasbe v Sloveniji, v treh dneh naj bi ga obiskalo več kot 12.000 ljudi iz vse Slovenije in tujine. V nedeljo bo gostil največjo pop zvezdo, ki bo letos nastopila na slovenskih tleh.

Včeraj je bilo v Rogozi še vse po starem. Večina tistih, ki so ostali doma, se je skrivala pred žgočim poletnim soncem. V lokalnem bifeju so gostje razpravljali o novicah, ki so jih prebrali v Večeru, v Mercatorjevi trgovinici sta mlada prodajalka in poslovodkinja zlagali blago na police.

V trgovini so hladilniki že nabito polni

Ali so se dodatno založili zaradi prihoda festivalskih gostov? »Niti ne, hladilniki so tudi sicer polni pijače,« odvrne poslovodkinja Jelka Cestnik. Tudi kruha, mleka in podobnega najnujnejšega bo dovolj? »Seveda. Sicer pa prodamo največ vode in ledu, mogoče še kakšno pivo, žgane pijače in vino jih niti ne zanimajo. Očitno pripeljejo vse s seboj.«

So jih organizatorji predhodno opomnili, da se pripravlja festival? »Ni treba, vsi v kraju vemo, da bo StellarBeat,« se nasmehne Cestnikova. »Pa tudi naši otroci so že toliko stari, da hodijo na festival, saj smo dobili brezplačne karte.«

»Med krajane smo razdelili 500 brezplačnih vstopnic, da se jim oddolžimo, ker jim bomo čez vikend nekoliko zmotili vsakdanjik,« pojasni Nino Žuti, vodja festivala. Njegova ekipa in podizvajalci – skupaj je na lokaciji aktivnih približno 40 ljudi – so včeraj še sestavljali oba odra in urejali prostor za kampiranje.

Lokacija je idealna za udaren glasbeni dogodek. Zelenica nedaleč od Magnine lakirnice se skriva v trikotniku med avtocesto, Pomgradovo betonarno in jezercem. Prostora je za približno 8000 ljudi. Ali toliko gostov zmore pokriti stroške organizacije festivala, ki presegajo 300.000 evrov? »Brez sponzorjev ne bi šlo,« odvrne Žuti. In ti sponzorji so močni: nizozemski lastnik največjih slovenskih pivovarn, balkanski telekomunikacijski velikan, vodilni kitajski proizvajalec mobilnih telefonov, kreditna kartica, priljubljeni čips… »Vsi so v nas prepoznali dobro zgodbo v koraku s časom.«

Iz državnega ali občinskega proračuna StellarBeat ne prejme niti evra, prihodki organizatorjev so izključno tržni. Kar ne pomeni, da jim občina Hoče - Slivnica ne pomaga. Zemljišče je občinsko. Da so ga prejeli v desetletno uporabo, so ga morali poprej očistiti. Prostor je bil povsem zaraščen z visokim grmovjem, tam je bilo tudi nelegalno odlagališče odpadkov. Skupaj so uredili plažo, Mariborski vodovod je napeljal tekočo vodo do prizorišča, prihodnje leto občina obljublja še električno napeljavo. Zdaj se zvočniki napajajo iz dizelskih agregatov.

StellarBeat ni dogodek, namenjen lokalnemu prebivalstvu. Obiskovalci v Rogozo pripotujejo iz širše regije, radij privlačnosti znaša približno 400 kilometrov. Organizatorjem gre na roko termin, saj v tem času v bližini ni primerljivega dogodka. Resda se v Mariboru začenja Festival Lent, ki pa ni konkurenčen. Koncepta sta si povsem različna.