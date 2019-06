Porota v Colmarju je upoštevala priporočilo tožilstva in 55-letno Sylvie Horning naložila 20 let zaporne kazni, ki so jo spoznali krivo umora njenih petih otrok med letoma 1990 in 2005.

Mama treh odraslih otrok je skrivala svojo nosečnost pred partnerjem, skrivaj rodila in nato zadavila novorojenčke v svoji hiši.

Dolgo se ni vedelo nič, potem pa so leta 2003 v gozdu pri Galfingue našli trupla štirih dojenčkov v vrečah za smeti. Preliminarno preiskavo so nato zaprli leta 2009, ko niso uspeli najti namigov, kdo je umoril novorojenčke. Preiskavo so ponovno zagnali leta 2016 s pomočjo analize DNK, ki jih je po enem letu privedla do povezave med Horningovo in dojenčki. Do odkritja so prišli popolnoma naključno, ko se je DNK ženske znašel v bazi podatkov po ločenem primeru zaradi spora s sosedi.

Horningova je priznala umor svojih petih otrok, potem ko jih je skrivaj rodila v kopalnici. Truplo petega novorojenčka so našli v zamrzovalniku pri njej doma. Njen partner, ki je umrl leta 2018, je zatrdil, da ni vedel za umore.