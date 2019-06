Velika sramota zaradi male mature

Obstaja nekaj stvari, ki v tolikšni meri spravljajo ob pamet otroke in njihove starše, da kakršnakoli nepravilnost v zvezi s tem vzbuja veliko pozornost javnosti. Med takšne dogodke sodijo tudi tako imenovani zaključni izpiti v osnovnih in srednjih šolah oziroma mala in velika matura, kot jim pogosto rečemo. Njihovo uspešno opravljanje odpira velika vrata na poti šolanja kot načina za zagotavljanje vzpona v družbi. A to je splošno znano in ali je torej lahko kaj zanimivega pri nečem, kar se ponavlja že desetletja?