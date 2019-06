Vročina v okolju lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalcev. Bolj ogroženi so posamezniki, ki prejemajo zdravila za nižanje krvnega tlaka. Z upoštevanjem napotkov lahko preprečimo marsikatero težavo.

Vročinski val najbolj obremeni starejše in otroke, bolnike, ljudi s socialno-ekonomskimi problemi in dodatno izpostavljeni dejavnikom iz okolja. Bolj ogroženi bolniki so tisti z obolenji, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu, na mobilnost, sposobnost presojanja, bolniki s srčno-žilnimi obolenji in obolenji dihal, diabetiki, ledvični bolniki. Na samo uravnavanje vpliva tudi uživanje nekaterih zdravil.

Splošna priporočila Prav zato je UKC Ljubljana za javnost pripravil navodila oziroma priporočila za preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja starejših oseb ob povečani toplotni obremenitvi. Med drugim svetujejo zadrževanje v osenčenih in ohlajenih prostorih. Če nimate klimatske naprave, zračite bivališče v nočnem času, čez dan imejte okna zaprta. Pijte več vode, in to preden začutite žejo. Izogibajte se ledeno hladnim tekočinam, saj lahko dražijo prebavila. Ne uživajte pijač, ki vsebujejo alkohol, kofein ali teofilin (pravi čaj), saj te učinkovine povečajo izločanje vode. Če nimate učinkovitega hlajenja prostora, se večkrat dnevno hladite s prhanjem ali kopanjem.

Za bolnike s povišanim krvnim tlakom Bolniki z večjo učinkovitostjo zdravil za nižanje tlaka ali odvajanje seča ob visokih temperaturah izgubljajo večjo količino tekočine z znojenjem. Večja izguba tekočin tudi poveča učinkovitost zdravil za nižanje krvnega tlaka. Z dodatno uporabo zdravil za odvajanje vode lahko v tem primeru povzročimo prekomerno izsušenost telesa. Zato je v času visokih temperatur koristno dnevno merjenje krvnega tlaka sede in stoje. Če je krvni tlak stoje nizek, zmanjšate ali prehodno opustite odmerek zdravil za nižanje krvnega tlaka. O tem obvezno obvestite osebnega zdravnika. Prav tako je priporočljivo dnevno tehtanje. Kajti če se telesna masa zniža pod običajno ali ciljno, zmanjšate ali prehodno opustite zdravila za odvajanje vode. O tem obvestite osebnega zdravnika. vl

Kako ukrepate: Takoj kličete 112! Posameznika umaknete v hladen prostor in ga začnete hladiti s hladnimi, vlažnimi tkaninami ali hladno kopeljo! Pomembno: posamezniku z motnjo zavesti NE ponujate tekočine!