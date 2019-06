Da bo Teš predvidoma konec leta 2020 zaradi rasti cen premoga začela s sosežigom odpadkov, je v začetku junija na energetski konferenci v Velenju napovedal začasni direktor Teša Mitja Tašler. Do takrat bo vodstvo Teša dobro preučilo vhodne parametre oz. ocenilo vpliv vhodne surovine na okolje, je povedal.

Generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne Stojan Nikolić pa je dodal, da so prve analize sosežiga odpadkov spodbudne, pred pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja pa je treba narediti še študijo presoje vplivov na okolje. Gorivo iz odpadkov bo po njegovih besedah ob zviševanju cen premoga zagotovilo ekonomično poslovanje Teša. Uvožen premog bi bil najslabša opcija za Teš, plinske elektrarne pa niso prava rešitev, ker so dražje od premoga.

Rezultate presoje vplivov na okolje pričakujejo jeseni

O tej temi so govorili tudi na torkovi seji sveta Mestne občine Velenje. Dermol je na njej navzoče seznanil, da niso prejeli nobene uradne informacije o nameri termične obdelave alternativnih goriv v Tešu, ter da razpolagajo zgolj z informacijami, ki se pojavljajo v javnosti, in tistimi, ki so bile predstavljene na omenjeni energetski konferenci.

Občina je zato vodstvo HSE pozvala, naj ji posreduje več informacij. Dobila je odgovor, da je izdelana zgolj preliminarna študija, v skladu z zakonodajo pa je treba celovito presojo vplivov na okolje. Na osnovi tega dokumenta bodo sprejemali nadaljnje odločitve, so danes sporočili z občine Velenje.

V Velenju pričakujejo, da bodo rezultate presoje vplivov na okolje javnosti predstavili predvidoma jeseni. To točko bodo uvrstili tudi na redno ali izredno sejo mestnega sveta.