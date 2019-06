Odslej dovoljeni več kot dve besedi v imenu in priimku

Državni zbor je z 49 glasovi za in 25 proti sprejel novelo zakona o osebnem imenu. Ta med drugim odpravlja omejitev pri izbiri imena in priimka za pravni promet na dve besedi ter posamezniku daje možnost okrajšave ter uporabo črk v imenu in priimku.