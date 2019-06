Najprej spomini na radostne dni. V reviji Zvezde so obujali mladostniško veselje v povezavi s kolesi pony. Spodbudila jih je nedavna povorka ljubiteljev ponyjev, ki so se povzpeli na Vršič. In poklicali nekaj svojih rednih strank, da povedo o nekoč najbolj priljubljenem otroško-mladinskem prevoznem sredstvu. Igralka Ljerka Belak ponyja ni nikdar imela, ker se s kolesom ni vozila, kupila ga je hčerki in zanj odštela celotno Prešernovo nagrado. Igralec Bojan Emeršič je imel takšnega z ojačanim zadnjim prtljažnikom, zato so se lahko na njem vozili trije. Bojanov kolega Gregor Gruden se spomni, da je Rogovega lepotca dobil točno na dan, ko je umrl tovariš Tito. Z očetom sta šla v gasilski dom, ker je moral oče prižgati sirene, in našla zaprašeno razstavljeno kolo, ki sta ga nato skrbno sestavila, nato se je javil sosedov fant in povedal, da je kolo njegovo. Radost je trajala le tri dni. Muzikant Adi Smolar ga je dobil za birmo, pevec Matjaž Jelen se je z njim vozil v srednjo šolo iz Velenja v Celje, v obe smeri 50 kilometrov, Vili Resnik je bil nad sivo-modrim prevoznim sredstvom tako navdušen, da ga je imel parkiranega zraven postelje in se je ponoči zbujal, da si ga je lahko ogledoval. Potem si je kupil še ročke z resicami (logično Resnik – resice). Tistih, ki se v šoli niso dovolj poglabljali v vsebino zvezkov in učbenikov, so se lotili v Slovenskih novicah. Prvi takšen tič, ki so se mu »hlače pred učitelji tresle še poleti«, kot so naslovili članek, je sam vrhovni šef vlade Marjan Šarec. Po informacijah, ki jih je delil z zasliševalci iz Slovenskih novic, je imel v prvih treh letnikih srednje šole šest popravnih izpitov, a se zaradi tega še danes ne obremenjuje. Najbolj si je počitnice kvaril zaradi fizike ter predmeta organizacija proizvodnje. »Pa kaj potem? Pač mi vsi predmeti niso bili blizu. Glavno je, da sem doštudiral in kaj naredil iz življenja. Ponosen sem na svoj trud,« je o svojih »popravcih« razglabljal Marjan Šarec. Fizika je bila trd oreh tudi za radijskega voditelja Miho Deželaka. V drugem letniku je moral popravljati znanje za nazaj. A mu je, kot je povedal, »uspelo razturiti« in kot edinemu iz generacije oceno popraviti celo na trojko. Z naravoslovjem, le da z matematično znanostjo, je imela težave tudi Salome. A je tudi njej, takrat še njemu, uspelo zlesti v višji letnik. Matematika je bila trd oreh še za raperja Saša Petrovića, ki sliši na bolj ljudsko ime Challe Salle. Vsako leto v srednji šoli je namreč »fasal popravca«, a vse račune za nazaj takoj poravnal v prvem roku.

Marjan Batagelj, Challe Salle in Natalija Verboten o denarju in sreči Challe Salle, ki je postal ena od najbolj obleganih medijskih zvezd, se je razgovoril še za revijo Zvezde. O denarju, ki je zanj »le sredstvo za preživetje in boljše življenje, ker navsezadnje tudi z denarjem ne moreš kupiti vsega«, je pofilozofiral ter še navrgel, da so ga vzgajali tako, da je treba biti skromen in znati ceniti vsako malenkost. Zato največ zapravi za glasbo, potovanja in hrano. Velika skromnost je vrlina tudi enega od najbogatejših Slovencev, poslovneža in kralja Postojnske jame Marjana Batagelja. Za Suzy je izdal, da zanj denar pomeni samo sredstvo za dosego cilja, ne cilj. »Težko včasih razložim ljudem, da denarja ne moreš jesti. Nimam jahte ali česa drugega, ne igram golfa, a mi nič ne manjka,« se je izpovedal slovenski turistični mogotec. Povedal je še, da živi v lastni hiši, stari 20 let, boljši avto ima zaradi varnosti, ker ga vozi sam, in da je »težko preslikati materialni vidik v osebno zadovoljstvo in mir, ko greš spat«. Mogoče je še malo bolj skromna prav tako podjetnica Natalija Verboten Bojić. Prejšnji teden so v Nedeljskih novicah izračunali, da je najbogatejša na vsej slovenski glasbeni sceni in vsi bi pričakovali, da hodi dopustovat v Dubaj ali kakšno podobno turistično meko. Vendar ne, Natalija, ki za koncert zaračuna med 1500 in 3000 evri, je za Svet24 razložila, da bo poletje preživela kar v domačem bazenu, ki so ga zgradili, ker sta z možem preveč zasedena. No ja, za en teden jo bodo smuknili še na otok Pag, kamor hodi družinica že tradicionalno, da so lahko skupaj 24 ur na dan. V sreči, brez razkošja živi še nekdanji direktor Slovenske filharmonije, žirant šova Slovenija ima talent in kandidat za ljubljanskega župana Damjan Damjanovič, ki je v poročni sobici baročnega dvorca v Vipavi še tretjič z da odgovoril na vsa vprašanja dežurnega matičarja in se poročil s svojo novo ženo Tino Princes, hčerko vipavskega župana, inšpektorico, ki je preiskovala njegove sumljive posle in ni ničesar odkrila. Po poročanju Zvezd ni šlo za zvezdniško poroko, kot bi marsikdo pričakoval, temveč za, kot so zapisali, topel obred brez blišča in velikega pompa. Celo poročnega rajanja ni bilo, zaobljubi je sledil le skromen obed na turistični kmetiji Majerija.