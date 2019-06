Pred več kot petnajstimi leti je slovenska prestolnica postala dom Kim Camara, ki se je takrat kot šestletna deklica z družino v Ljubljano preselila iz zahodnoafriške države Sierra Leone. Stanuje v Šiški. Prav tam, natančneje ob Celovški cesti, nedaleč od parka Tivoli, ima tudi svoj frizerski salon. Odprla ga je pred dobrim letom in vse do danes ta afriški frizerski studio Black Diamond v mestu nima prave konkurence. Je namreč prvi in za zdaj edini frizerski salon, kjer so izurjeni za urejanje afro pričesk. »Temnopolti imamo že na pogled drugačne lase, bolj goste in kodraste. Drugačna je tudi tekstura las, zato potrebujejo drugačno nego,« pojasnjuje Kim Camara.

Od igranja z lutkami do poklica Delo z lasmi jo je že od nekdaj zanimalo. V otroštvu je kitke najprej pletla lutkam, kasneje so si jih med seboj pletle s prijateljicami. Razlog, da to nadgradi v poklic, pa izhaja iz zagate, v kateri so se znašli po selitvi v Slovenijo. Tukaj namreč ni bilo frizerja, ki bi znal ukrotiti njene bujne kodre, ne izdelkov v trgovinah, ki bi bili primerni za nego afriških las. »Frizerji niso vedeli, kako ravnati s takšnimi lasmi, kot jih imam jaz. Ko smo odkrili trgovino z izdelki za nego afriških las v Trstu, je bilo lažje. Pri nas je ta ponudba sicer še vedno zelo okrnjena,« pripoveduje Kim. Medtem spretno plete kitke gospodični na frizerskem stolu. Njeni gibi delujejo skorajda samodejni, in še preden pove svojo zgodbo do konca, stranka že lahko občuduje prve tanke, skoraj meter dolge kitke, ki jih je Kim Camara spletla s pomočjo lasnih podaljškov. Kljub spretnim prstom bo izkušena frizerka, da bo spletla kitke po celotni glavi, potrebovala približno osem ur. Za frizuro, kot jo ima sama, bi potrebovala tri do štiri ure. A svojih kitk si, pove Kim, tokrat ni spletla sama: »Rada pletem kitke in lahko bi si jih spletla tudi sama. A v službi jih spletem toliko, da si kdaj pa kdaj rada privoščim, da mi jih splete kdo drug.«

V kitkah lasje počivajo Medtem ko je za večino frizerjev pletenje kitk s skodranimi lasmi izziv, je za Kim Camara ravno obratno: težje se ji zdi kitke splesti iz ravnih las. »Se pa da kitke splesti iz skorajda vseh vrst las, če so le dovolj dolgi,« pojasni sogovornica, ki je tudi po izobrazbi frizerka. Frizersko šolo je, priznava, končala bolj »zaradi papirja«, da je pridobila uradno izobrazbo in si s tem omogočila odprtje frizerskega salona. Znanja o urejanju afro pričesk namreč ni pridobila med šolanjem, saj na urniku ni bilo tovrstnih veščin, pač pa predvsem v praksi in z izkušnjami. V njen frizerski salon pa ne pridejo zgolj stranke, ki iščejo ustrezno nego za svoje afro lase, pač pa tudi starši, ki imajo otroke iz mešanih zakonov in potrebujejo kakšen nasvet, med najštevilčnejšimi pa so predvsem stranke, ki si želijo kitk zaradi modnih trendov. Pripeljejo se tudi od drugod, Kim je denimo že poskrbela tudi za lase strank iz Maribora, Celja in Kopra. »Kitke so to poletje zelo priljubljene,« opaža.