Kritika predstave Država v SMG: V parlamentu lastnih misli

Zadnjo uprizoritev letošnje sezone Slovenskega mladinskega gledališča Država na prvem mestu definira predvsem koncept prostora ( Igor Vasiljev ), njegova dramaturgija rekonstrukcije realnega in rotiranje perspektiv opazovanja, s čimer občinstvu naloži večpomensko vlogo in ga vase posrka kot nujni (vsebinski) konstitutivni del celote. Občinstvo je nenehno vpleteno in soudeleženo, čeprav je v tej aktivnosti dobršen del (navidezno) pasivno. V prvem dejanju s svojo prisotnostjo simbolizira predstavnice in predstavnike parlamenta, v drugem je občinstvo »stroj za imaginacijo«, saj si ustvarja individualno notranje uprizarjanje dogodka.