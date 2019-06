Odpiranje tujih pisem, raznorazni prisluhi in prisluškovanja po telefonih so vsakdanji pojav, vsakdanja realnost, prepiri in zdrahe pa nikakor niso v čast in ponos slovenskemu človeku. Zato ni čudno, da skoraj ne zaupamo več nikomur, ko bi vendarle morali ustvarjalno delovati za družbo.

Globalizacija, potrošniška miselnost in dobičkarstvo ter pohlep po denarju so danes pokvarili ljudi; prevare, spletke in zavajanja se kar vrstijo, kdo bo koga ponižal, razžalil… Kot bi bili vsi kaki jamesi bondi in mate hari. Slovenska zavest in samozavest pa izginjata.

Janez Križan, Šentjanž pri Dravogradu