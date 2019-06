Keanuja Reevesa je te dni mogoče videti v kinu, in sicer v filmu John Wick 3, ali pa na Netflixu, kjer je v Always Be My Maybe odigral karikirano različico sebe. Sicer uspešen igralec je te dni predvsem spletna zvezda. Podobno kot so pred leti družbena omrežja polnile fotografije Billa Murrayja, ki je kdaj pa kdaj naključno vkorakal na kakšno poroko, ali pa se fotografiral z mimoidočimi, ki so ga opazili, ko je na ulici jedel sladoled, te dni družbena omrežja polnijo anekdote o tem, kako dober človek je 54-letni Reeves. Nedavno je na primer za vse, ki so z njim poleteli iz San Francisca v Los Angeles, a so morali nepričakovano pristati v Bakersfieldu, organiziral prevoz, vmes pa poskrbel še za zabavo s predvajanjem bakersfieldskega countryja prek youtuba.

Pred 20 leti se je v filmsko zgodovino vpisal kot hladni Neo v filmu Matrica, še prej je bil Hudičev advokat, zadeti Ted v dogodivščinah Billa in Teda, v filmu Hitrost pa je skupaj s Sandro Bullock reševal drveči avtobus pred eksplozijo. Njegova kariera se je nato nekoliko upočasnila, pred petimi leti je dobil naslovno vlogo v franšizi John Wick. Čeprav igra plačanega morilca, je 54-letni igralec, rojen v Bejrutu, danes na spletu tako priljubljen, da so ga številni poimenovali za spletnega fanta (internet boyfriend), torej nekoga, ki ga imajo vsi tako radi, da bi z njim hodili na zmenke.

Žalostni kavalir Navdušenje je razumljivo, saj v času, ko skoraj vsak dan izvemo za novega nadlegovalca med hollywoodskimi zvezdniki, Reeves slovi po tem, da se na skupinskih fotografijah z ženskami izogiba dotikom. Kot je razvidno s fotografij na spletu, se igralec na fotografijah sicer objema z oboževalkami, a v resnici je njegova objemajoča dlan vedno odmaknjena od njihovega telesa. Leta 1997 so ga fotografirali, kako sedi na pločniku in se pogovarja z brezdomcem, nedolgo zatem so ga posneli, kako se vozi s podzemno železnico in neki ženski z veliko torbo odstopi svoj sedež. V gledališču naj bi vedno sedel na cenejših sedežih, sam hodil v kino, leta 2010 je postal tudi spletni meme s fotografijo, na kateri sam žalostno je sendvič. Ta je navdihnila tudi neuradni dan, ko je treba razvedriti žalostnega Keanuja (15. junij).