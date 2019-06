Kot je uvodoma dejal državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Marko Maver, se je v zadnjem času zaskrbljenost ljudi kljub ukrepanju ministrstva oz. agencije za okolje s posebnimi odločbami za odstrel osmih medvedov in dveh volkov stopnjevala, kar da je privedlo do interventnega zakona.

Njegov namen je, da se v luči povečanj srečanj zvermi z ljudmi in škod, ki so se v primerjavi z enakim obdobjem lani podvojile, čim prej začne uravnavati populaciji medveda in volka. Obe populaciji sta namreč v ugodnem varstvenem stanju. Predvideno je, da se odstrel prednostno izvrši v okolici naselij in tam, kjer je pogostost škod velika.

Maver: občutek varnosti prebivalstva je omajan

Maver je ob tem še ocenil, da so na področju preventivnih ukrepov izčrpane vse možnosti, saj da lastniki rejnih živali ravnajo kot dobri gospodarji. Med prebivalci območij z veliko gostoto zveri je občutek varnosti omajan, kar dokazujejo tudi klici na internvetno številko 113 in protesti.

Podporo predlogu zakona je napovedala večina poslanskih skupin, splošna ocena je, da je populacija prevelika, da se je obnašanje medveda in volka spremenilo, zveri so začele prihajati v bližine naselij.

Kot je opozorila poslanka LMŠ Andreja Zabret, so se zveri prenamnožile, treba je poiskati pravo ravnovesje, predvsem si želijo harmoničnega sobivanja med ljudmi in zvermi. Kot je dodala, trenutno druge možnosti kot interventni odstrel ni.

Da je treba z uravnavanjem populacije medveda in volka začeti čim prej, je opozoril tudi poslanec SD Predrag Baković in ocenil, da nas bo pravilno uravnavanje populacije zveri in različne alternativne preventivne rešitve pripeljale do sobivanja in varnosti vseh državljanov.

Uravnavanja tako velike populacije zveri, kot smo ji priča, po besedah poslanca SMC Gregorja Židana ne moremo doseči s preventivnimi ukrepi. Škodni primeri premoženja so se letos podvojili, ne glede na morebitne pomisleke o zakonu, pa menijo, da je trenutno bistveno preprečiti nevarnost škod in morebitnih napadov. Čeprav je odstrel nežalen, je trenutno edina opcija.

Po besedah poslanke NSi Ive Dimic, se nemočne in ogrožene počutijo predvsem prebivalci Blok, idrijskega, cerkljanskega in ilriskobistriškega območja, kjer napade na rejne živali praktično beležijo vsak dan. Zaradi opozoril lovske zveze in kmetijsko-gozdarske zbornice, da so rešitve prezapletene in globe previsoke, so pripravili nekaj dopolnil, med drugim bi predvidene globe črtali. Pozvala je tudi k podpori dopolnil, da se bo zakon lahko v praksi izvrševal.

Te, pa tudi sam predlog zakona, bodo po napovedih Žana Mahniča podprli v SDS. Kot je poudaril, so predvidene kazni previsoke, predvideva pa jih tudi že zakon o lovstvu. Ne moremo sankcionirati tistih, ki bodo izvršili odstrel. Kot je še ocenil, je trenutno odstrel edina možnost, da se ohrani ravnovesje v naravi, zadeve so namreč zdaj akutne.

Po besedah poslanca SAB Markao Bandellija se z interventnim zakonom rešuje akutno stanje. Po njegovem je ravnovesje sobivanja zveri in ljudi porušeno, zato je treba pravočasno ukrepati. Lovci imajo pri izvajanju ostrela ključno vlogo, ti pa opozarjajo, da je na terenu težko določiti prednostno območje odstrela, in ker je prisoten človeški faktor, lahko vedno pride do napake, zato se mu zdi prav, da bi se pogoje, kot jih določa predlog, omili.

Da je predlog interventnega zakona gasilska akcija, ne predstavlja pa dolgoročne rešitve, je opozoril poslanec DeSUS Jurij Lep, ki si želi sistemske rešitve na tem področju. Kot je dejal, je vsem jasno, da zver ni kriva, ker želi preživeti in da rejne živali pobija za hrano. Želel bi si drugačne bolj humane rešitve od odstrela, a v tem trenutku druge možnosti ni.