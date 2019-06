»Ne nameravamo bežati pred našimi obveznostmi, ki jih narekujejo evropska pravila, prav tako ne nameravamo zahtevati izjem ali popuščanja,« je v pismu, naslovljenem predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju, predsedniku Evropskega sveta Donaldu Tusku in članicam unije zapisal italijanski premier Giuseppe Conte.

Ob tem pa je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izpostavil, da bi bilo treba v okviru EU nujno začeti razpravo o "temeljiti spremembi" pravil delovanja gospodarske in denarne unije.

"Uravnoteženost javnih financ ne more biti edini referenčni parameter ekonomske in socialne politike," so v Rimu med drugim zapisali v šeststranskem pismu, ki ga je Conte objavil na svojem Facebook profilu. Zatrdil je, da italijansko prebivalstvo vse bolj kaže znake "trpljenja" zaradi desetletja varčevalnih politik, in spomnil na grški primer, kjer se je sledenje zgolj fiskalnim ciljem po njegovih besedah izkazalo kot "dramatično kontraproduktivno".