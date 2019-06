»Dokler bodo begunci izgubljali življenja na poti do varnih območij, se bo delo EU nadaljevalo. EU bo še naprej ščitila človekove pravice beguncev znotraj in zunaj Evrope ter sodelovala s partnerskimi državami in mednarodnimi organizacijami za vzpostavitev varnejših in zakonitih potih za osebe, ki potrebujejo zaščito,« sta v skupnem sporočilu za javnost izpostavila Evropska komisija in visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini.

Po podatkih Združenih narodov je bilo leta 2018 na svetu 70,8 milijona ljudi, ki so zaradi konfliktov, kršenja človekovih pravic, preganjanja, naravnih nesreč ali posledic podnebnih sprememb morali zapustiti svoje domove. Med njimi je bilo 29,4 milijona beguncev in prosilcev za azil.

»Prisilna razselitev zahteva globalni odziv, ki temelji na solidarnosti in skupni odgovornosti celotne mednarodne skupnosti,« poudarjajo v Bruslju.

Pojasnili so še, da so članice EU so od leta 2015 zagotovile zaščito več kot 1,9 milijona ljudem. »Od leta 2015 sta dva uspešna programa EU za preselitev pomagala skoraj 60.000 osebam do varnega zatočišča v Evropi,« dodajajo.