»Ne glede na razplet trenutne situacije in zaskrbljujoče informacije v medijih poudarjamo, da letalski prevozi obstajajo predvsem zaradi potreb trga oz. povpraševanja po potovanjih z letali, kar govori v prid ohranitve tistih povezav, ki so tržno zanimive in potencialno dobičkonosne,« so pojasnili v podjetju Fraport Slovenija.

Izpostavili so, da prepoznavnost Slovenije na tujih trgih raste, posledično se povečuje tudi zanimanje za potovanja v Slovenijo. S tem pa po navedbah Fraporta raste tudi potreba po odpiranju novih/dodatnih letalskih povezav.

Adria Airways sicer trenutno prepelje 52 odstotkov vseh, ki potujejo prek ljubljanskega letališča. »V dani situaciji ne moremo biti konkretni z odgovori, lahko pa povemo, da Fraport Slovenija ima pripravljen načrt nadomeščanja prometa ob morebitni izgubi največjega poslovnega partnerja,« so zapisali.

Večji trgi so bolj zanimivi

V Fraportu so za spletni portal Siol pojasnili, da je pridobivanje (novih) letalskih prevoznikov za nove povezave »zelo naporen in dolgotrajen proces, ki običajno traja tudi do dve leti«. Ker je Slovenija z dvema milijonoma prebivalcev majhen trg, se letalske družbe obnašajo zelo racionalno: »Raje odprejo novo povezavo tam, kjer lahko letala vsak dan oziroma večkrat dnevno stabilno polnijo, kot da odprejo novo povezavo nekje, kjer so vzdržne le od dve do tri frekvence na teden.«

Potniki lahko sicer z Brnika letijo z 12 rednimi letalskimi prevozniki in več kot 260 rednimi leti na teden na 27 destinacij v 20 držav. Adria Airways Ljubljano v poletnem voznem redu z direktnimi leti povezuje s 16 mesti.

V Fraportu so še spomnili, da so sredi velikega investicijskega cikla. Med drugim nadgrajujejo cestno omrežje, logistične objekte, informacijske sisteme, zaživela je tudi letalska akademija in so tik pred podpisom pogodbe za razširitev potniškega terminala. Fraport je za gradbena dela izbral podjetji GIC Gradnje in Elcom, danes pa izteče pritožbeni rok.

"Če ne bi verjeli v rast slovenskega letalskega trga, ne bi toliko vlagali razvoj infrastrukture," so izpostavili v Fraportu.