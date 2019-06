Na delu svinčene palice oz. vodovodne cevi so strokovnjaki nacionalnega forenzičnega laboratorija našli sledi krvi obeh žrtev, na drugem koncu palice pa biološke sledi več oseb, v manjšem delu so bile to tudi sledi, ki pripadajo Matiću, izhaja iz poročila, ki ga je na današnjem naroku prebral sodnik Julijan Glavina.

Matićev zagovornik Branko Gvozdić je sicer napovedal, da bo vztrajal pri zaslišanju predstavnice forenzičnega laboratorija, do česar pa bo predvidoma prišlo šele julija.

Na današnjem naroku so med drugim predočili izsledke toksikološke preiskave, ki so jo opravili na Matiću neposredno po dogodku in ki ni pokazala ne prisotnosti alkohola ne mamil ali drugih psihoaktivnih zdravil.

Iz izvedenskega mnenja izvedenca medicinske stroke Petra Goloba pa izhaja, da je 75-letnica, ki je umrla po nekajdnevnem zdravljenju v izolski bolnišnici, dobila več posebno hudih poškodb. Po izvedenčevih ugotovitvah so poškodbe najverjetneje nastale zaradi udarca s topim predmetom, najverjetneje je šlo za podolgovati predmet brez ostrih robov.

71-letni Matić, ki je obtožen umora starejšega para v Krkavčah avgusta lani, se zaenkrat še ni zagovarjal. 83-letnega moškega je policija našla mrtvega, 75-letnica pa je umrla kasneje v bolnišnici. Tragediji naj bi botrovali dalj časa trajajoči spori in nesoglasja v zvezi s premoženjem. Na policiji so na novinarski konferenci nekaj dni po tragičnem dogodku pojasnili, da so spori potekali že dlje časa in da bi prav vsebina teh sporov oz. razpleti sodnih postopkov lahko bili eden od povodov za tako kruto dejanje.

Žrtvi naj bi bili po poročanju medijev svak in polsestra osumljenca. Poleg tega naj se obračun ne bi zgodil med prerekanjem, pač pa naj bi se 71-letnik v Krkavče pripeljal z mačeto in namenom, da napade starejša zakonca.