Dodaja, da je bila eksplozija tako silovita, da je hišo razneslo skoraj v celoti. Gasilci so po eksploziji s pomočjo izurjenih psov izpod ruševin izvlekli moško in žensko truplo. Po neuradnih podatkih naj bi šlo za 43-letnico in njenega partnerja, ki naj bi bil slovenski državljan. V razdejani stavbi naj bi živel še en 69-letni moški, ki ga pogrešajo.

Po podatkih goriške občine v stanovanjski hiši, ki je v zasebni lasti, v zadnjem času niso opravili obnovitvenih del, ki bi lahko povzročila uhajanje plina in posledično eksplozijo.