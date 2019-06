Knovs je aktivnosti ministrstva za obrambo, zlasti pa OVS vzel pod drobnogled po opozorilih o domnevno nezakoniti razrešitvi nekdanjega poveljnika poveljstva sil Škerbinca. Po mnenju komisije so namreč operativci OVS pri zaslišanjih pripadnikov SV glede ravnanja Škerbinca prekoračili svoje pristojnosti.

Pripadniki OVS so preverjali informacije, da naj bi poveljnik poveljstva sil SV pred postrojem neprimerno govoril o zdravstvenem stanju Ermenčeve. Ti pogovori in domnevna odgovornost za nočno streljanje s težkimi kalibri na vojaškem vadišču na Počku pa naj bi bili med razlogi za razrešitev Škerbinca.

Interpretacije o primernosti Škerbinčevega nagovora in tudi vsebine zaslišanja so sicer različne. Medtem ko obrambni minister Karl Erjavec poudarja, da je komentiranje zdravstvenega stanja nadrejenih ali podrejenih kršitev pravil vojaške službe, saj gre za poseganje v integriteto in zasebnost posameznika, pa Škerbinc trdi, da je skušal načelnico zaščititi pred govoricami, ki so se v tistih dneh pojavile v javnosti. S to argumentacijo je Škerbinc očitno prepričal tudi del opozicije, saj je SDS tudi na podlagi domnevno nezakonite razrešitve poveljnika poveljstva sil vložila interpelacijo ministra. Obenem pa se je tema znašla tudi na dnevnem redu sej Knovsa, v kateri ima večino opozicija.

Že minuli teden je komisija na to temo zaslišala Škerbinca, v sredo pa se je pogovorila z operativci OVS. Pogovor z Ermenčevo je bil predviden že za torek, a je načelnica svojo odsotnost opravičila. Tako bo zaslišanje potekalo danes, predvidoma po pogovoru z direktorjem OVS Matijevičem in le dan pred izredno sejo, na kateri bodo poslanke in poslanci obravnavali interpelacijo Erjavca.