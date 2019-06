Luka Elsner, sin enega najboljših slovenskih nogometašev vseh časov Marka, je šele drugi Slovenec, ki bo vodil eno od prvoligaških ekip iz najboljših petih evropskih lig na svetu iz Anglije, Španije, Nemčije, Francije in Italije. To je pred njim uspelo le še nekdanjemu slovenskemu selektorju Bojanu Prašnikarju, ki je med letoma 2007 in 2009 vodil nemški Cottbus.

Elsner je pred Amiensom vodil Domžale in Olimpijo ter ciprski Pafos in belgijski Union Saint-Gilloise. Elsner, ki je svojo mladost preživel v Franciji, bo na mestu trenerja zamenjal Christopha Pellissiera, ki je odšel v Lorient, in je šele šesti tuji trener v 118-letni zgodovini kluba iz Amiensa.