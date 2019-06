Kar štirje požigi so včeraj okoli 11. ure v Gradcu poskrbeli za preplah v avstrijskoštajerski prestolnici. Zagorelo je v mestni hiši, na hodniku pred pisarno župana Sigfrieda Nagla, na glavni železniški postaji, na okrožnem sodišču Gradec zahod in na okrajnem glavarstvu Gradec okolica. Vse štiri požare naj bi z gorljivo tekočino podtaknil 45-letni Iračan, ki živi v okolici Gradca, domnevnega storilca je policija aretirala na železniški postaji.

Kaj točno je bil razlog za to, da je nastavil ogenj v vsa štiri poslopja, policija uradno še ugotavlja, iz štajerske policijske uprave pa so sporočili, da gre za zasebne motive. Govori se, da naj bi osumljenemu pristojne oblasti v torek odvzele otroka. Glede na to, da so v vseh štirih poslopjih ogenj zelo hitro opazili in ga tudi hitro pogasili, ranjenih ni bilo, prav tako ni nastala večja gmotna škoda.

Tiskovni predstavnik graškega župana Christian Köberl je poročal, da so domnevnega storilca opazili prek nadzornih kamer, ko je podtaknil ogenj v enem od kotov hodnika pred županovo pisarno. Dim je v nekaj trenutkih zajel ves hodnik, vendar so njegovi sodelavci ogenj sami pogasili, mestne hiše pa tudi ni bilo treba evakuirati.