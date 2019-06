V Zbornici za poslovanje z nepremičninami pri GZS so se včeraj odzvali na predlog novele zakona o nepremičninskem posredovanju, ki so ga poslanci Levice minuli teden vložili v parlamentarno proceduro. »Če bi pripravljalci zakonskega besedila razumeli vlogo nepremičninskega posrednika in obveznosti, ki mu jih z namenom zaščite položaja potrošnika nalaga veljavni zakon, verjetno ne bi na tako enostaven način in s tako nekonsistentnimi ukrepi predlagali popolnega razvrednotenja te vloge in položaja,« je bil oster direktor zbornice Boštjan Udovič.

Največ ena najemnina za posredovanje Nepremičninske posrednike je najbolj zbodel predlog o omejitvi najvišjega dovoljenega plačila za posredovanje pri najemu na največ štiri odstotke, vendar ne več kot eno mesečno najemnino in ne manj kot 150 evrov. V primeru mesečne najemnine 380 evrov bi tako po predlogu Levice izkupiček posrednika znašal 182 evrov, v primeru najemnine 600 evrov pa največ 288 evrov. Udovič je poudaril, da si ne predstavlja, da bi posredniki za ceno 150 evrov sploh lahko opravili svoje obveznosti, kot so pregled pravnega in dejanskega stanja, oglaševanje, izvedba ogledov s potencialnimi najemniki… »Takšen znesek seveda ne pokrije stroškov posrednika, kaj šele, da bi omogočal rentabilno opravljanje dejavnosti in zagotavljanje storitve, ki jo vsaj del trga nujno potrebuje. Prepričani smo, da bi takšen ukrep za posledico imel le to, da bi del trga ostal brez storitve, saj je posrednik preprosto ne bo mogel ali želel opravljati. Tako bo najemni trg še bolj divji in še bolj neurejen,« je dejal Udovič. Po mnenju posrednikov je sporen tudi predlog, da se provizija ne bi smela deliti med prodajalca in kupca oziroma najemnika. Prepričani so, da bi lastniki nepremičnin v tem primeru strošek posredovanja vračunali v ceno nepremičnine ali najemnino. Zato bi lahko ta ukrep po besedah Udoviča, v nasprotju s ciljem Levice, prinesel celo dvig cen nepremičnin.