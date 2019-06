Vendarle gre za korak v pravo smer

Če so stroka in delodajalci že februarja ob napovedi nove male davčne reforme oziroma tako imenovanega davčnega prestrukturiranja ugotavljali, da gre le za kozmetične popravke, je po v torek podanih »končnih« predlogih finančnega ministrstva jasno, da bodo spremembe še manj občutne. Ob že izvedeni razbremenitvi regresa, dvigu dohodninskih olajšav, ki so bile sicer nujne že zaradi dviga minimalne plače, in manjših korekturah pri dohodninski lestvici od osnovnega cilja – razbremenitve stroškov dela – ni ostalo prav veliko. Tisti z dohodkom v višini povprečne plače naj bi prihodnje leto ob enaki bruto plači dobili v denarnico okoli 13 evrov na mesec več, tisti z dohodkom v višini dveh povprečnih plač, kamor spadajo »najbolj produktivni kadri«, pa 58 evrov več.