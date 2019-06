Skorajšnje povišanje likvidnosti v območju evra

Torkov govor predsednika evropske centralne banke (ECB) Maria Draghija je zelo dober pokazatelj, da bo centralna banka v prihodnjih mesecih znižala obrestne mere v območju evra in obnovila svoj program nakupa sredstev, kot so državne obveznice držav območja evra. Trenutni inflacijski učinki so namreč tako kakor inflacijska pričakovanja zelo nizki. Napovedi ECB glede inflacije so pod ciljnimi ravnmi centralne banke. Draghijev govor je v torek za 0,4 odstotka pocenil evro in za dober odstotek podražil francoske, italijanske in španske obveznice. Obveznice držav območja evra se v primeru realizacije napovedanih monetarnih politik lahko še podražijo. To še toliko bolj velja za obveznice z daljšimi ročnostmi. Na torkov trgovalni dan je dva odstotka pridobil tudi nemški borzni indeks DAX, saj bodo višje ravni monetarne likvidnosti na evropskem trgu najverjetneje prispevale k nadaljnji gospodarski rasti na celotnem območju evra. Monetarna ekspanzija v območju evra je potrebna že zaradi fiskalnih težav držav, kot sta Italija in Francija, in učinkov trgovinskih vojn na nemško izvozno industrijo.