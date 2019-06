Napad se je zgodil, ko sta dva moška, ki sta se pripeljala na motorju, s čeladama na glavi pozvonila na domofonu pred stanovanjem 54-letne Magalie Tabareau, ki živi v prvem nadstropju hiše na območju Versaillesa. Predstavila sta se ji kot dostavljalca paketa. »Ko je sodnica odprla okno in pogledala skozenj, jo je v obraz zadela krogla iz za zdaj neznanega orožja,« je zapisal tožilec v sporočilu za javnost. Menda je šlo za orožje, ki ni nevarno za življenje in ga uporabljajo policisti proti demonstrantom. Krogla jo je zadela pod očesom. Sodnica jo je odnesla z zlomom ličnice, zaradi česar je morala v ponedeljek popoldne na operacijo v eno od pariških bolnišnic. Na srečo ne bo izgubila očesa.

Tožilec iz Versaillesa je začel preiskavo poskusa umora. Predvsem bo poskušal ugotoviti, ali obstaja povezava med njenim delom in napadom. Ministrica za pravosodje Nicole Belloubet je na twitterju takoj izrazila ogorčenje in vso podporo sodnici in njeni družini. Napad na sodnico je na območju Versaillesa izzval toliko večjo osuplost, ker prebivalci še niso pozabili, da je tam junija 2016 islamistični terorist ubil dva policista.

Viviane Brethenoux, ki je na čelu Sindikalne zveze sodnikov in tožilcev prizivnega sodišča v Versaillesu, je izrazila ogorčenje in zaskrbljenost sodnikov in tožilcev, ker nimajo nobenega varovanja pri opravljanju svoje službe, izjeme so pristojni za boj proti terorizmu. Brethenouxova, ki je maja skupaj z napadeno Tabareaujevo sodila v zadevi umora v tamilski skupnosti, pravi, da je njena kolegica poklicno zelo vestna in korektna. Sicer je bila Tabareaujeva 17 let preiskovalna sodnica, od septembra 2015 pa je predsednica versajskega sodišča za težka kazniva dejanja. Pred leti jo je policija že varovala, ker so ji grozili.

»Verbalni napadi na sodnike in tožilce so žal čedalje pogostejši in zgodi se, sicer redko, da nekatere suvajo po koncu obravnave ob izhodu, ne spomnim pa se v svoji karieri, da bi prišlo do takšnega napada,« je za dnevnik Le Monde dejal sodnik na visokem položaju na pariškem območju. Sicer tudi ni statistike o napadih na francoske sodnike in tožilce. Vendar glavni sindikat sodnikov in tožilcev zdaj opozarja, da je že od vsega začetka nasprotoval temu, da so od leta 2016 podatki o sodnikih in njihovih odločitvah vsakomur dostopni na spletu.