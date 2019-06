Sojenje bi se sicer moralo začeti že junija, vendar je Baez prepričal sodišče, da potrebuje več časa za pripravo obrambe. Po njegovem odstopu skoraj ni dvoma, da bo naslednja odvetniška ekipa ponovno zahtevala odlog. Weinstein je na prostosti po plačilu milijona dolarjev varščine.

Odvetniki morajo zavrniti poskuse tožilstva, da prepriča poroto o Weinsteinovi krivdi v petih točkah posilstva in spolnega napada, zaradi česar mu grozi dosmrtni zapor.

Weinsteina več kot 80 žensk obtožuje spolnih napadov in nadlegovanja. Spolnih napadov in izsiljevanja za igralske vloge v zameno za spolne usluge ga obtožujejo tudi slavne igralke kot sta Ashley Judd in Angelina Jolie. Obtožnica v New Yorku zadeva manj slavne.

Weinsteinu, ki je najbolj slavnega newyorškega odvetnika Benjamina Brafmana izgubil februarja letos, bodo v New Yorku začeli soditi 9. septembra. Brafman je znan po zagovorih izjemno bogatih in razvpitih strank.

Sullivan, ki se je poslovil maja, ni odstopil zaradi denarja, ampak zaradi težav, ki jih je kot profesor imel na univerzi Harvard zaradi zastopanja Weinsteina. Na ameriških izobraževalnih ustanovah namreč zagovarjanje spolnega izkoriščanja žensk ni priljubljeno.

V torek je v New Yorku civilno tožbo proti Weinstenu vložil tudi nekdanji kadrovnik nekdanjega Weinsteinovega podjetja Frank Gil, ki trdi, da mu je nekdanji šef ostal dolžan 425.000 dolarjev. Ta denar mu je bil menda obljubljen, če odkrije, kdo od sodelavcev je medijem delil informacije o tem, da so ženske, ki so Weinsteina obtožile spolnih napadov, dobile denar za molk.

Gil trdi, da je odkril nepridiprave - nekdanje najvišje direktorje podjetja - nakar so ga odpustili brez plačila.