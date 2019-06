Milijonski Kazan, prestolnica ruskega Tatarstana, je gostil enega najmočnejših turnirjev v zgodovini ženskega šaha. Na papirju najslabša med osmerico Valentina Gunina je enajsta igralka sveta. Vsi pogledi so bili ob začetku uprti v sestri Muzičuk iz Ukrajine: mlajša Marija je bila že svetovna prvakinja, starejša Anna pa že dolgo čaka na priložnost. Glavni domači orožji naj bi bili Aleksandra Kostenjuk, prav tako nekdanja prvakinja, in zadnja finalistka Kateryna Lagno. Pa se je zasukalo drugače: 20-letna Aleksandra Gorjačkina iz Orska na meji med Evropo in Azijo je v prvem delu turnirja z nizom zmag tekmicam pobegnila za poldrugo točko. Prednost je povečevala in kmalu imela v rokah 50.000 dolarjev vredno prvo nagrado, pa tudi jesenski dvoboj za naslov svetovne prvakinje. Na drugo mesto se je prebila najboljša v drugem delu Anna Muzičuk, ki ji spet ni uspel naskok na prestol. Še bo nekaj priložnosti, ne pa veliko. Preostale niso zadovoljne, na turnir kandidatov se pač pride po zmago. Čeprav je bil turnir to pot zgodaj odločen, je očitno, da je to pravi format svetovnega prvenstva.

Medtem se je moška elita merila v norveškem Stavangerju, kjer smo videli nov poskus boja proti remijem. Vsaki neodločeni klasični partiji je sledil Armagedon – beli je imel deset minut in potreboval zmago, črnemu pa je ob sedmih minutah točko prinašal že remi. Format je pisan na kožo svetovnemu prvaku Magnusu Carlsenu, saj je Norvežan igraje osvojil še sedmi zaporedni turnir. Dobil je prvih osem dvobojev – poraz s Fabianom Caruano je imel tako le simbolno težo. Da novi prijem ni popoln, pove podatek, da je Ding Liren, ki je klasični del osvojil skupaj s Carlsenom, skupno končal šele na šestem mestu.