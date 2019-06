Do zadnje strani: Ganjenost ob minljivosti

Šuntaro Tanikava sodi med največje sodobne japonske pesnike z izjemno zajetnim pesniškim opusom več kot 60 pesniških zbirk, zato je precej nenavadno, da lahko skoraj devetdesetletnega pesnika v slovenščini beremo prvič. Iztok Ilc se je znašel pred zagonetno in nehvaležno nalogo, da v antologiji karseda izčrpno predstavi pesnikov kredo. Tanikava je znan po tematski in žanrski raznolikosti svoje poezije, ki obsega refleksivno filozofske, ljubezenske, osebno izpovedne, družbene, poetološke, pa tudi ekološke in satirične pesmi, med formami pa najdemo od soneta, tanke, prostega verza do pesmi v prozi.