Potem ko za njim ni bila uspešna sezona v ligi NBA, saj je zaradi poškodbe in manjšega operativnega posega na desnem kolenu v dresu Miamija odigral le 36 tekem, se je Goran Dragić bolj kot kadar koli do zdaj veselil vrnitve v domovino. Triintridesetletni Ljubljančan je namreč še kako potreboval oddih, kar je v krogu družine in prijateljev tudi dobil. V Slovenijo se je nekdanji kapetan slovenske reprezentance vrnil pred dobrim mesecem dni, prihodnji teden pa bo čas za njegov košarkarski kamp na Rogli, že šesti po vrsti.

»Čas hitro leti. Šele dobro sem prišel, pa imam že občutek, da bom moral kmalu pripraviti kovčke in se vrniti v Miami. Natančnega datuma vrnitve še nimam, a bo nekje sredi avgusta,« je med druženjem z novinarji pojasnil Goran Dragić in dodal, da je s tem, ko je ostal pri vročici še eno sezono, storil edino logično potezo. »V situaciji, kakršni sem, ne bi bilo pametno iti na trg. Klubi bi se gotovo spraševali, ali sem popolnoma zdrav, in zaradi tega ponujali finančno slabše pogodbe. To je bila tako edina logična poteza. Zdaj bom imel možnost pokazati, da sem popolnoma zdrav in kaj znam. Menjava? V ligi NBA je kaj takega vedno mogoče, tako da sem pripravljen tudi na tak scenarij.«

V sklopu tega je včeraj tretje leto zapored potekal družabni večer, imenovan #gogitalk. Tokrat prvič v Ljubljani in z gostom Juretom Leskovcem, slovenskim profesorjem na Stanfordski univerzi. Tako Dragić kot Leskovec sta poudarila, kako rada se vračata v domovino, in razpravljala o podrobnostih iz svojega življenja onkraj Atlantika, slovenski košarkar pa je nato še razkril nov projekt obnavljanja zunanjih košarkarskih igrišč. Prva bosta na vrsti Tivoli v Ljubljani in Tabor v Mariboru, ob tem pa se bo rodila tudi nova aplikacija, v kateri bo Dragić mladostnikom kazal različne vaje, s pomočjo katerih bodo lahko razvijali svoje košarkarsko znanje. Prijetnega druženja sta se v Kristalni palači v Ljubljani udeležila tudi župan Zoran Janković in smučarska prvakinja Ilka Štuhec.

V ligi NBA še štiri sezone

Ker je pred dobrim mesecem dopolnil 33 let, se zaveda, da počasi prihaja čas, ko bo moral stopiti v ozadje in prevzeti drugačno vlogo. »Ne bo lahko, saj moj ego pravi, da sem še vedno najboljši. A jasno je, da je v določenem trenutku treba sprejeti, da nisi več najmlajši in da si morda koristnejši, če sprejmeš manjšo minutažo in se bolj posvetiš temu, da si zgled in mentor mlajšim. To močno cenijo tudi vodilni v klubih lige NBA in gledajo tudi na to, ko se pogajaš za novo pogodbo,« razkriva Dragić, ki načrtuje, da bo v ligi NBA igral še štiri sezone. Po naslednji si želi skleniti še triletno pogodbo, nato pa bo čas za športni pokoj. Ljubljanski župan Janković je sicer izkoristil priložnost in napol v šali, napol zares lobiral, da bi Dragić kariero sklenil s sezono v dresu Cedevite Olimpije.

Kljub temu da je na oddihu, pa povsem brez košarke ne more. Tako je v preteklih tednih pozorno spremljal dogajanje v končnici lige NBA, predvsem finale, kjer so po njegovem mnenju svoje odigrale poškodbe. »Kar všeč mi je, da prvak ni vedno isti. A če se pri Golden Statu ne bi poškodovala Durant in Thompson, vprašanje, kako bi se razpletlo. Ne glede na to pa si je Toronto naslov prvaka povsem zaslužil.«