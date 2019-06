Te dni je v javnost prišlo pismo z naslovom Migrantska kriza s podpisom »KS Gabrje v imenu krajanov Gabrja in Jugorja pod Gorjanci«. Ker ni bilo podpisano z imenom in ker ga je med prvimi objavil strankarski spletni portal, so se v javnosti pojavila ugibanja, kdo je v resnici napisal pismo in ali ni žig krajevne skupnosti (KS) celo ponarejen oziroma »ukraden«.

Predsednik KS Gabrje Rok Mežnar zagotavlja, da so pismo spisali v svetu krajevne skupnosti. »Ker je to mnenje celotnega sveta KS in ne enega posameznika, smo se odločili za tak podpis. Pismo smo na podlagi izjav krajanov sestavili že v začetku maja, a smo čakali, da bodo evropske volitve mimo, saj res ne želimo, da bi kdo našo problematiko povezoval s politiko.«

Kot pravi, ne zahtevajo nikakršnih ograj ali podobnih varovalnih ukrepov, želijo zgolj opozoriti širšo skupnost, da je problematika nelegalnih prehodov meje prisotna tudi v krajih pod Gorjanci in ne le v Beli krajini ali na Primorskem. Nelegalne prebežnike so sprva srečevali le višje na Gorjancih, kar je marsikoga odvrnilo od nadaljnjih sprehodov. Sčasoma so se prebežniki približali Gabrju in Jugorju, kjer so čakali na obljubljeni prevoz, so med drugim zapisali v pismu.

Brez nasilnih dogodkov ali vlomov

Po podatkih komandirja policijske postaje Novo mesto Roberta Zupančiča so do vključno 14. junija na območju celotne novomeške policijske uprave obravnavali 1431 tujcev, ki so nelegalno prestopili mejo, velika večina v Beli krajini. Na območju policijske postaje Novo mesto so v petnajstih primerih obravnavali 48 oseb, od tega na območju KS Gabrje v sedmih primerih 25 oseb. Po Zupančičevih besedah so na območju Gabrja obravnavali tudi dve kraji osebnih vozil, povezani z migrantsko problematiko. Eno vozilo so izsledili kmalu po dejanju, drugo v nekaj dneh.

Razen primera ugrabitve v Beli krajini na območju PU Novo mesto po Zupančičevih besedah niso zabeležili dogodka, da bi bili tujci, ki nelegalno prestopijo mejo, do občanov nasilni. Tudi vlomov, ki bi bili povezani z nelegalnimi migranti, na območju novomeške policijske postaje ne beležijo.

Zupančič je ob tem izpostavil pomen sodelovanja med policijo in občani, ki najbolj poznajo svoje okolje in prebivalce, s tem pa bistveno prispevajo k zagotavljanju varnosti. Kot dodaja, je policija na območju KS in Gorjancev dnevno prisotna, večinoma v civilu. V teh dneh naj bi v Gabrju namestili tudi mobilno policijsko postajo s posebej opremljenim kombijem. »Ljudem želimo pokazati, da smo prisotni, predvsem pa jim približati delo policije, da na ta način stopijo z nami v stik in hkrati dobijo vse potrebne informacije,« je na občinski seji v torek svetnikom pojasnil Zupančič.